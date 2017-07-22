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Colorful выпустила кастомизированную серию видеокарт RTX 3070 с двусторонним охлаждением

17 ноября 2021, 21:33




Китайский производитель Colorful выпустил кастомизированную серию видеокарт RTX 3070 с двусторонним охлаждением. В серию iGame Customization вошли две модели: RTX 3070 Ti и RTX 3070.

Кастомизация получила название iGame. Прототипом для нее стал дизайн видеокарты iGame RTX 3070 LHR Bilibili Edition, которая была выпущена в партнерстве с популярной китайской платформой для социальных сетей Bilibili.

Colorful выпустила кастомизированную серию видеокарт RTX 3070 с двусторонним охлаждением


Обе карты серии iGame Customization имеют заводскую настройку разгона до 1800 МГц (+1,7%) и 1785 МГц (+3,5%), соответственно. На первый взгляд, разгон на 1,7/3,5% выглядит небольшим, но, оказывается, встречается немало желающих, кто заинтересован и в таком небольшом улучшении.

Colorful выпустила кастомизированную серию видеокарт RTX 3070 с двусторонним охлаждением


Главной привлекательной особенностью серии является ее уникальная конструкция охлаждения. Она представлена двумя вентиляторами, которые расположены по обе стороны от охлаждаемой части корпуса.

Видеокарты правильно относить к эталонной модификации NVIDIA Founders Edition. Единственное отличие от эталонной конструкции - это использование не V-образного дизайна законцовки корпуса, а обычного прямоугольного варианта.

Colorful выпустила кастомизированную серию видеокарт RTX 3070 с двусторонним охлаждением


Остальное ничем не отличается от Founders Edition. По имеющимся данным, NVIDIA использует 12-контактный разъем PCIe Gen5, который совместим сразу с Molex MicroFit 3.0 и PCIe Gen5. Поэтому видеокарты этой серии отличаются высокой степенью совместимости.

Colorful выпустила кастомизированную серию видеокарт RTX 3070 с двусторонним охлаждением




Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших видеокарт для игр. Выбрать лучшую видеокарту для игр непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная видеокарта, для других самая производительная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем ежемесячно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую видеокарту для игр в любой ценовой категории - от дешевле $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка".

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