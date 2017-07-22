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Microsoft вышла из состава Всемирной торговой ассоциации The Internet Association

18 ноября 2021, 09:43




Microsoft вышла из состава Всемирной ассоциации Internet Association.

Данная ассоциация представляет собой американскую лоббистскую группу, штаб-квартира которой находится в Вашингтоне, округ Колумбия. Это группа, объединяющая наиболее крупные в мире интернет-компании. Ассоциация была основана в 2012 году несколькими компаниями, включая Google, Amazon, eBay и Facebook. Ее президентом и генеральным директором является К. Дэйн Сноуден.

Microsoft вышла из состава Всемирной ассоциации The Internet Association


В настоящее время Internet Association выступает прежде всего как торговая ассоциация. Она представляет бизнес-интересы ведущих мировых интернет-компаний по вопросам, связанным с государственной политикой.

Заявление о выходе Microsoft из ассоциации было сделано вчера вечером (17 ноября). Об этом сообщает новостной портал Axios. Представитель Microsoft заявил Axios следующее:

«Мы выступаем прежде всего за публичность политики, проводимой нами для достижения поставленных бизнес-целей. По мере их развития мы периодически сверяем свое членство в торговых ассоциациях, чтобы гарантировать соответствие проводимой ими деятельности нашим направлениям развития».

Кристина Мартин, старший вице-президент по глобальным коммуникациям и связям с общественностью Ассоциации The Internet Association, заявила в ответ следующее: «Всегда прискорбно терять участников <команды>, но при этом необходимо считаться с принимаемыми решениями, которые могут быть обусловлены затратами, которые несут компании».

Помимо Microsoft, из Ассоциации выходит также Uber.



Ранее редакция THG.ru опубликовала статью об искусственном интеллекте. Искусственный интеллект уже давно занял важное место в научно-фантастической литературе и голливудских блокбастерах. Именно они формируют мнение большинства людей о том, что из себя представляет ИИ, и чего от него следует ожидать. Но насколько это мнение соответствует реальному положению вещей? Давайте разбираться. Подробнее об этом читайте в статье "Искусственный интеллект: правда и вымысел".

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