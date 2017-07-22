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Lexar представила портативный игровой SSD-накопитель Blaze SL660 для геймеров

18 ноября 2021, 12:43




Американская компания Lexar представила портативный твердотельный накопитель Blaze SL660. Устройство предназначено в первую очередь для геймеров. Это подчеркивается его креативным дизайном и отличными техническими характеристиками.

Накопитель получил компактные размеры 112,6x57,4x10,6 мм (ДxШxВ) и небольшой вес 80 г. Выпущено две модели, отличающиеся емкостью - 512 Гбайт и 1 Тбайт.

Lexar представила портативный игровой SSD-накопитель Blaze SL660 для геймеров


Яркое впечатление создает светодиодная ARGB-подсветка. Привлекательно выглядит уникальный дизайн асимметричной формы. Накопитель использует интерфейс USB 3.2 Gen 2x2 с пропускной способностью 20 Гбит/с. Благодаря ему, скорость последовательной передачи данных доходит до 2000 Мбайт/с при чтении и до 1900 Мбайт/с при записи.

Lexar представила портативный игровой SSD-накопитель Blaze SL660 для геймеров


В накопителях используется один кабель. Он может использоваться для питания и подключения к хосту. Имеется поддержка портов Type C и Type A.

Lexar представила портативный игровой SSD-накопитель Blaze SL660 для геймеров


В комплект поставки SSD входит также пластиковая подставка. Она позволяет разместить накопитель вертикально, и поставить его на стол так, чтобы он не занимал много места. При этом диск выглядит очень эффектно.

Lexar представила портативный игровой SSD-накопитель Blaze SL660 для геймеров


В комплект входит также чехол из искусственной кожи, который пригодится при перевозке SSD.

Lexar представила портативный игровой SSD-накопитель Blaze SL660 для геймеров


Компания не раскрывает цены, но известно, что на накопитель распространяется 5-летняя гарантия.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор и тест серверного твердотельного накопителя Kioxia CD6-V. Kioxia CD6-V использует хорошо зарекомендовавшую себя 96-слойную 3D TLC память KIOXIA BiCS FLASH, оснащается производительным контроллером и поддерживает PCIe последнего поколения, значительно превосходя и без того удачную линейку CD5. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор и тест серверного твердотельного накопителя Kioxia CD6-V".

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