Американская компания Lexar представила портативный твердотельный накопитель Blaze SL660. Устройство предназначено в первую очередь для геймеров. Это подчеркивается его креативным дизайном и отличными техническими характеристиками.
Накопитель получил компактные размеры 112,6x57,4x10,6 мм (ДxШxВ) и небольшой вес 80 г. Выпущено две модели, отличающиеся емкостью - 512 Гбайт и 1 Тбайт.
Яркое впечатление создает светодиодная ARGB-подсветка. Привлекательно выглядит уникальный дизайн асимметричной формы. Накопитель использует интерфейс USB 3.2 Gen 2x2 с пропускной способностью 20 Гбит/с. Благодаря ему, скорость последовательной передачи данных доходит до 2000 Мбайт/с при чтении и до 1900 Мбайт/с при записи.
В накопителях используется один кабель. Он может использоваться для питания и подключения к хосту. Имеется поддержка портов Type C и Type A.
В комплект поставки SSD входит также пластиковая подставка. Она позволяет разместить накопитель вертикально, и поставить его на стол так, чтобы он не занимал много места. При этом диск выглядит очень эффектно.
В комплект входит также чехол из искусственной кожи, который пригодится при перевозке SSD.
Компания не раскрывает цены, но известно, что на накопитель распространяется 5-летняя гарантия.