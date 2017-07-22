Apple запустила программу Apple Self Service Repair, который позволит пользователям осуществлять самостоятельный ремонт смартфонов iPhone и другой техники Apple.
На первый взгляд, это заявление Apple выглядит фантастическим, но тем не менее это не фейк: объявление уже сделано официально, компания уже разослала официальный пресс-релиз.
Новая программа Apple Self Service Repair позволит клиентам выполнять ремонт смартфонов самостоятельно, если им так удобней, и готова предоставить «доступ к оригинальным запчастям и инструментам Apple».
Новая программа распространяется пока только на часть моделей смартфонов. Для начала она будет поддерживать только последние модели iPhone 13 и iPhone 13. «Совсем скоро» Apple обещает добавить в список поддержки настольные компьютеры Mac с процессором M1.
Пока в списке поддержки не упоминаются более ранние модели iPhone и планшеты iPad. Но можно надеяться, что если программа будет успешно развиваться, то добавление новых моделей и новых типов продуктов неизбежно.
Варианты доступного ремонта также сразу будут регламентированы поэтапно. На первых порах самостоятельный ремонт распространяется только на замену дисплея, батареи и камеры смартфона. Apple заявляет, что эти операции наиболее часто встречаются на практике, когда требуется поставка дополнительных комплектующих. «Дополнительные виды ремонта» могут появиться «где-то в 2022 году».
Свое решение Apple объясняет заботой о клиентах и расширением доступных форм сервиса. «За последние три года Apple почти удвоила количество сервисных центров, имеющих возможность заказывать оригинальные запчасти, использовать инструменты и проходить курс обучения Apple. Теперь мы предоставляем такую возможность для тех, кто хочет выполнить ремонт самостоятельно».
Это решение вызвало не только умиление среди экспертов, но и недоумение. Известно, что при замене треснувшего экрана iPhone за пределами авторизованной ремонтной мастерской прекращает работать функция Face ID даже при использовании оригинальных запчастей. Что теперь будет предлагать Apple пострадавшим пользователям, неизвестно.
Но эксперты пока одобряют решение Apple, которая наконец сделала публично доступными сервис-мануалы iPhone в рамках программы Apple Self Service Repair.
Apple заявляет, что готова предложить поставку 200 отдельных деталей и инструментов для ремонта телефонов iPhone 13 и iPhone 12. Программа стартует в начале 2022 года в США, а затем в течение года будет распространяться на другие страны.