Компания Motorola решила не стоять в стороне и сделала ставку на лидерство в сегменте смартфонов среднего класса. Выпущенные только что недорогие смартфоны moto g31 и moto g41 оснащены OLED-дисплеем и емкой батареей.
Хотя компания объявила только о начале продаж в России смартфонов moto g31 и moto g41 в течение ближайших месяцев, не сообщив о ценах, уже известны в других странах мира. Смартфон moto g31 будет продаваться по рекомендованной цене 199,99 евро (16 500 руб.), модель moto g41 - за 249,99 евро (20 700 руб.). Получить за такие деньги смартфон с OLED-дисплеем «стандартного» размера 6,4 дюйма и аккумулятором емкостью 5000 мАч - совсем неплохо.
Выбор производителя определяется проводимой политикой на демократизацию технологий. Как сообщает Motorola, смартфон moto g31 сочетает в себе инновации вывода и обработки изображений. Модель оснащена широким 6,4-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением Full HD+, универсальной системой из трех камер с четырьмя режимами съемки и аккумулятором емкостью 5000 мАч.
Дисплей имеет плотность более 400 PPI, что достаточно для получения качественной картинки при просмотре фильмов и веб-серфинге.
Motorola установила три камеры для съемки фото и видео. Старшая из них имеет разрешение 50 Мп. Благодаря технологии Quad Pixel она позволяет снимать даже при слабом освещении за счет увеличения светочувствительности в 4 раза.
Сверхширокоугольный объектив с углом обзора 118º помогает снимать в 4 раза больше деталей, как их видит человеческий глаз. Специальный макрообъектив Macro Vision дает возможность получить детализированные крупные планы.
За производительность смартфона отвечает чипсет MediaTek Helio G85 с игровой технологией HyperEngine. Объем ОЗУ - 4 Гбайт, объем основной памяти - 64/128 Гбайт. Кроме того, поддерживается функция расширения хранилища до 1 Тбайт с помощью карты microSD.
Вторая новинка, смартфон moto g41, в целом, похожа на moto g31. Отличия касаются того, что он оснащен основным сенсором с разрешением 48 Мп и поддерживает оптическую стабилизацию. Она помогает избежать смазанных снимков даже при долгой выдержке. Поддерживается технология быстрой зарядки TurboPower 30.
За сохранность данных на смартфонах серии moto g отвечает приложение ThinkShield for Mobile. Оно обеспечивает расширенную защиту на всех уровнях - от производства до конечного потребителя.