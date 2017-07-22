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Выявлены узкие места нового алгоритма масштабирования изображения NVIDIA NIS

18 ноября 2021, 15:36




Буквально на днях, NVIDIA объявила о выпуске технологии Image Scaling для масштабирования изображений с открытым исходным кодом. Теперь стали известны некоторые интересные факты о применении этой новой технологии.

По словам пользователей форумов Phoronix, в отличие от 3D-масштабирования, реализованного в составе AMD FSR, технология NVIDIA NIS выполнена в виде вычислительного шейдера для D3D, тогда как FSR использует обобщенный вариант шейдера HLSL/GLSL, который совместим с любым программным API и оборудованием. В связи с этим, технология NVIDIA NIS ограничена пока только играми и программными системами, которые совместимы с DirectX 11+.

Выявлены узкие места нового алгоритма масштабирования изображения NVIDIA NIS


Кроме того, NVIDIA NIS имеет более абстрактное, высокоуровневое исполнение по сравнению с FSR, что затрудняет его настройку и сильно зависит от выбранной игры.

Ранее, в течение более двух лет, NVIDIA предлагала пространственный апскейлер на основе специальных драйверов. Они были объединены под общим названием NVIDIA Image Scaling. С их помощью удавалось повышать резкость и осуществлять апскейлинг для ВСЕХ игр без необходимости интеграции со стороны разработчика игр.

Новый алгоритм использует 6-ступенчатый фильтр с 4-направленным масштабированием. Помимо него, используются адаптивные фильтры для повышения резкости без ущерба для производительности.

Выявлены узкие места нового алгоритма масштабирования изображения NVIDIA NIS


С новой версией DLSS 2.3 совместимы пока следующие игры:

  • Baldur's Gate 3
  • Bright Memory: Infinite
  • Cyberpunk 2077
  • Crysis 2 Remastered
  • Crysis 3 Remastered
  • Deathloop
  • DOOM Eternal
  • Farming Simulator 22
  • Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition
  • Grand Theft Auto 3 Definitive Edition
  • Grand Theft Auto Vice City Definitive Edition
  • Grand Theft Auto San Andreas Definitive Edition
  • Jurassic World Evolution 2
  • Marvel's Guardians of the Galaxy
  • Rise of the Tomb Raider
  • Shadow of the Tomb Raider
  • Sword & Fairy 7

Сообщается, что NVIDIA Image Upscaler представляет собой однопроходный шейдер, в котором апскейлинг и алгоритм повышения резкости выполняются за один проход. С другой стороны, AMD FSR использует отдельные проходы для каждой задачи, что делает их шейдер более сложным.

Тот факт, что NIS не переносится на Vulkan или OpenGL, означает, что его нельзя использовать для приложений, где применяется какой-либо другой API, кроме DX11+. По этой причине NIS пока невозможно использовать для платформ Linux, он работает только в Windows.



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