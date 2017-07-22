Компания PNY объявила о выпуске двух новых модулей памяти XLR8 Gaming, разогнанных специально для геймеров, и модуля памяти PNY Performance DDR5, который компания PNY собирается предложить для оснащения настольных систем нового поколения.
В линейку модулей памяти XLR8 Gaming вошли модели XLR8 Gaming MAKO и MAKO RGB. Они работают на тактовой частоте 5600 МГц (PC5-44800) и имеют задержку в режиме CAS, равную 36 тактам ожидания между запросом и получением результата. Во время тестирования модули XLR8 Gaming MAKO были разогнаны до 6400 МГц.
Конструкция модулей XLR8 Gaming MAKO и MAKO RGB включает алюминиевые радиаторы с изобразительными элементами, которые отражают смысл названия. Mako - это мощная, быстрая и агрессивная акула. На боковой стороне модулей размещен логотип XLR8, на теплоотводных панелях - видны рельефные линии.
Память MAKO RGB оснащена яркой RGB-подсветкой, свет от которой рассеивается через геометрическую полимерную световодную трубку. Это создает эффектное освещение, которым пользователи могут управлять с помощью утилиты. Предусмотрена синхронизация с работой материнской платы.
Для пользователей, которые собираются переходить на стандарт DDR5, компания PNY предлагает модуль PNY Performance DDR5 нового стандарта. Он работает на тактовой частоте 4800 ГГц, задержка в режиме CAS составляет 40 тактов.
PNY сообщает, что уже провела тщательную проверку модулей памяти PNY Performance DDR5 на совместимость с материнскими платами разных производителей, включая ASRock, ASUS, Gigabyte и MSI. Все модули совместимы с Intel XMP 3.0.
Гарантия на все новые модули - 10 лет.
Память PNY Performance DDR5 4800 МГц для настольных ПК, и модели XLR8 Gaming MAKO и 5600 МГц MAKO RGB будут доступны с первого квартала 2022 года.
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