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PNY выпустила два игровых модуля памяти линейки XLR8 и модуль XLR8 DDR5 нового стандарта

18 ноября 2021, 19:10




Компания PNY объявила о выпуске двух новых модулей памяти XLR8 Gaming, разогнанных специально для геймеров, и модуля памяти PNY Performance DDR5, который компания PNY собирается предложить для оснащения настольных систем нового поколения.

В линейку модулей памяти XLR8 Gaming вошли модели XLR8 Gaming MAKO и MAKO RGB. Они работают на тактовой частоте 5600 МГц (PC5-44800) и имеют задержку в режиме CAS, равную 36 тактам ожидания между запросом и получением результата. Во время тестирования модули XLR8 Gaming MAKO были разогнаны до 6400 МГц.

PNY выпустила два игровых модуля памяти линейки XLR8 и модуль XLR8 DDR5 нового стандарта


Конструкция модулей XLR8 Gaming MAKO и MAKO RGB включает алюминиевые радиаторы с изобразительными элементами, которые отражают смысл названия. Mako - это мощная, быстрая и агрессивная акула. На боковой стороне модулей размещен логотип XLR8, на теплоотводных панелях - видны рельефные линии.

Память MAKO RGB оснащена яркой RGB-подсветкой, свет от которой рассеивается через геометрическую полимерную световодную трубку. Это создает эффектное освещение, которым пользователи могут управлять с помощью утилиты. Предусмотрена синхронизация с работой материнской платы.

Для пользователей, которые собираются переходить на стандарт DDR5, компания PNY предлагает модуль PNY Performance DDR5 нового стандарта. Он работает на тактовой частоте 4800 ГГц, задержка в режиме CAS составляет 40 тактов.

PNY сообщает, что уже провела тщательную проверку модулей памяти PNY Performance DDR5 на совместимость с материнскими платами разных производителей, включая ASRock, ASUS, Gigabyte и MSI. Все модули совместимы с Intel XMP 3.0.

Гарантия на все новые модули - 10 лет.

Память PNY Performance DDR5 4800 МГц для настольных ПК, и модели XLR8 Gaming MAKO и 5600 МГц MAKO RGB будут доступны с первого квартала 2022 года.



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