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Synology анонсировала запуск облачной службы C2 Backup for Business

18 ноября 2021, 21:42




Компания Synology объявила о запуске облачной службы Synology C2 Backup for Business. Это решение предназначено для компаний, которые получают решение для резервного копирования устройств Windows и данных Microsoft 365 непосредственно в облачное приложение Synology C2.

Ранее компания объявила о запуске аналогичного индивидуального решения C2 Backup For Individuals.

Synology анонсировала запуск облачной службы C2 Backup for Business


Оба варианта решения - для корпоративных и частных пользователей - позволяют создать комплексную, эффективную защиту данных для устройств Windows, как дома, так и распределенных по нескольким офисам. Это решение позволяет безопасно выполнять резервное копирование всего, что находится на настольных рабочих станциях и Windows-серверах, управлять сохранением резервных копий и восстановлением через единую консоль. Доступны также операции настройки конфигурации системы и ее программных файлов, папок и внешних дисков.

Решение C2 Backup for Business поддерживает резервное копирование и восстановление «на голое железо» для Windows 7 SP1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008 R2SP1, 2012, 2016 и 2019. Пользователи могут также защищать основные службы Microsoft 365, включая почтовую службу Exchange.

Synology анонсировала запуск облачной службы C2 Backup for Business


Особенностью C2 Backup является использование «инкрементного резервного копирования». Благодаря этому, можно оптимизировать занимаемый объем резервной копии и пропускную способность при каждой выгрузке. Эффект оптимизации достигается за счет таргетинга только на измененные блоки.

Можно также устанавливать индивидуальные предпочтения по хранению версий в соответствии с потребностями или корпоративными политиками и правилами.

До конца 2021 года будет доступна 90-дневная бесплатная пробная версия C2 Backup for Business без регистрации банковской карты.



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