Компания Synology объявила о запуске облачной службы Synology C2 Backup for Business. Это решение предназначено для компаний, которые получают решение для резервного копирования устройств Windows и данных Microsoft 365 непосредственно в облачное приложение Synology C2.
Ранее компания объявила о запуске аналогичного индивидуального решения C2 Backup For Individuals.
Оба варианта решения - для корпоративных и частных пользователей - позволяют создать комплексную, эффективную защиту данных для устройств Windows, как дома, так и распределенных по нескольким офисам. Это решение позволяет безопасно выполнять резервное копирование всего, что находится на настольных рабочих станциях и Windows-серверах, управлять сохранением резервных копий и восстановлением через единую консоль. Доступны также операции настройки конфигурации системы и ее программных файлов, папок и внешних дисков.
Решение C2 Backup for Business поддерживает резервное копирование и восстановление «на голое железо» для Windows 7 SP1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008 R2SP1, 2012, 2016 и 2019. Пользователи могут также защищать основные службы Microsoft 365, включая почтовую службу Exchange.
Особенностью C2 Backup является использование «инкрементного резервного копирования». Благодаря этому, можно оптимизировать занимаемый объем резервной копии и пропускную способность при каждой выгрузке. Эффект оптимизации достигается за счет таргетинга только на измененные блоки.
Можно также устанавливать индивидуальные предпочтения по хранению версий в соответствии с потребностями или корпоративными политиками и правилами.
До конца 2021 года будет доступна 90-дневная бесплатная пробная версия C2 Backup for Business без регистрации банковской карты.