В результатах проведенных тестов SiSoftware Sandra исследователи издания Viseocardz обнаружили ссылку на неизвестный процессор. Его название было задано в виде: "Genuine Intel(R) 0000 (10C 20T 806MHz/4.7GHz, 4x 1.25MB L2, 12MB L3)".
Эта довольно длинная буквенно-цифровая строка указывает на то, что в тесты попал новый процессор Intel, несущий на борту 10 ядер и поддерживающего 20 потоков при базовой тактовой частоте 0,8 ГГц, разгоняемой до 4,7 ГГц.
В первой строке указан неизвестный процессор Intel Alder Lake-M 10 ядер / 20 потоков ЦП. Источник: SiSoftware
Остальные характеристики также вызывают интерес: 4 набора буферной кэш-памяти L2 размером 1,25 Мбайт каждый и общий кэш уровня L3 размером 12 Мбайт.
Самое важное то, что этот процессор работал на платформе "Intel AlderLake-M LP5 RVP". Это раскрывает тип процессора, подтверждает конфигурацию его кэш-памяти и соответствие типу LPDDR5.
Линейка Alder Lake-M, согласно уже раскрытой классификации Intel, охватывает процессоры, которые предназначены для планшетов и ультратонких мобильных ноутбуков следующего поколения. В них будет устанавливаться самый экономный по мощности процессор 12-го поколения. Его конфигурация предусматривает наличие до двух высокопроизводительных ядер Performance (Golden Cove) и восьми энергоэффективных ядер Efficient (Atom / Gracemont). Упаковка процессора носит название «BGA Type4 HDI».
Для серии Alder Lake-M (U9) заданы следующие ограничения мощности: от 9 до 15 Вт. В то же время, по слухам, Intel рассматривает возможность кратковременного повышения мощности до 30 Вт в режиме PL2 (длительного турбо) и даже до 68 Вт в режиме PL4 (кратковременный пик).
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших процессоров для игр. Выбрать лучший процессор для игр непросто - для кого-то лучшим может быть самый доступный процессор, для других - самый производительный. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем регулярно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучший процессор для игр в любой ценовой категории - от $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка".