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В тестах SiSoftware обнаружен таинственный процессор Alder Lake-M с кэш-памятью LPDDR5

18 ноября 2021, 23:30




В результатах проведенных тестов SiSoftware Sandra исследователи издания Viseocardz обнаружили ссылку на неизвестный процессор. Его название было задано в виде: "Genuine Intel(R) 0000 (10C 20T 806MHz/4.7GHz, 4x 1.25MB L2, 12MB L3)".

Эта довольно длинная буквенно-цифровая строка указывает на то, что в тесты попал новый процессор Intel, несущий на борту 10 ядер и поддерживающего 20 потоков при базовой тактовой частоте 0,8 ГГц, разгоняемой до 4,7 ГГц.

В тестах SiSoftware обнаружен таинственный процессор Alder Lake-M с кэш-памятью LPDDR5


В первой строке указан неизвестный процессор Intel Alder Lake-M 10 ядер / 20 потоков ЦП. Источник: SiSoftware

Остальные характеристики также вызывают интерес: 4 набора буферной кэш-памяти L2 размером 1,25 Мбайт каждый и общий кэш уровня L3 размером 12 Мбайт.

Самое важное то, что этот процессор работал на платформе "Intel AlderLake-M LP5 RVP". Это раскрывает тип процессора, подтверждает конфигурацию его кэш-памяти и соответствие типу LPDDR5.

Линейка Alder Lake-M, согласно уже раскрытой классификации Intel, охватывает процессоры, которые предназначены для планшетов и ультратонких мобильных ноутбуков следующего поколения. В них будет устанавливаться самый экономный по мощности процессор 12-го поколения. Его конфигурация предусматривает наличие до двух высокопроизводительных ядер Performance (Golden Cove) и восьми энергоэффективных ядер Efficient (Atom / Gracemont). Упаковка процессора носит название «BGA Type4 HDI».

В тестах SiSoftware обнаружен таинственный процессор Alder Lake-M с кэш-памятью LPDDR5


Для серии Alder Lake-M (U9) заданы следующие ограничения мощности: от 9 до 15 Вт. В то же время, по слухам, Intel рассматривает возможность кратковременного повышения мощности до 30 Вт в режиме PL2 (длительного турбо) и даже до 68 Вт в режиме PL4 (кратковременный пик).

В тестах SiSoftware обнаружен таинственный процессор Alder Lake-M с кэш-памятью LPDDR5




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