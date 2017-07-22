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Google продлила техническую поддержку Chrome for Windows 7 до 15 января 2023 года

18 ноября 2021, 23:51




Google продлила сроки технической поддержки браузера Chrome for Windows 7 до 15 января 2023 года. Об этом было официально заявлено Google. Компания согласовала сроки своей поддержки с планами поддержки Windows 7 со стороны Microsoft.

Изначально Google планировала прекратить поддержку Chrome for Windows 7 значительно раньше - 15 июля 2021 года. Однако продолжающаяся пандемия привела к тому, что Google объявила о продлении поддержки Chrome for Windows 7 до 15 января 2022 года.

Поскольку теперь до обозначенного срока осталось всего два месяца, Google выступила с официальным заявлением. Она сообщила, что продлевает техническую поддержку Chrome for Windows 7 еще на один год - до 15 января 2023 года.

Google продлила техническую поддержку Chrome for Windows 7 до 15 января 2023 года


Выбранные сроки точно совпадают с крайней датой, установленной Microsoft. Она собирается прекратить расширенную поддержку Windows 7 в январе 2023 года. Сейчас поддержка предоставляется только для профессиональной версии Windows 7 Professional, которая используется в первую очередь в корпоративном секторе. Техническая поддержка домашней версии Windows 7 Home была завершена еще 14 января 2020 года.

Интересно и другое «совпадение». Техническая поддержка браузера Edge for Windows 7 также будет прекращена 15 января 2023 года, техническая поддержка Internet Explorer будет остановлена 15 июня 2022 года.

В настоящее время нет полной ясности, какой уровень поддержки предоставляет Google для Chrome for Windows 7. Она может быть ограничена исправлениями ошибок и критических проблем безопасности. Другой вариант - компания может добавлять новые функции.



Ранее редакция THG.ru опубликовала статью об искусственном интеллекте. Искусственный интеллект уже давно занял важное место в научно-фантастической литературе и голливудских блокбастерах. Именно они формируют мнение большинства людей о том, что из себя представляет ИИ, и чего от него следует ожидать. Но насколько это мнение соответствует реальному положению вещей? Давайте разбираться. Подробнее об этом читайте в статье "Искусственный интеллект: правда и вымысел".

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