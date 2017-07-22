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Apple Car выпустит автономный электромобиль к 2025 году

19 ноября 2021, 13:03




Как сообщает Bloomberg, компания Apple собирается выпустить умный автономный электромобиль Apple Car к 2025 году. Эта модель считается сейчас наиболее ожидаемой на рынке, несмотря на уже появившиеся альтернативные автомобили, а также растущий список других умных авто, выпуск которых ожидается гораздо раньше Apple Car.

Разработка Apple Car ведется в рамках проекта Titan. Главным по этому проекту называют Кевина Линча. Известно, что будущий Apple Car будет полностью готов для автономного вождения. Он не получит ни педалей, ни рулевого управления.

Apple Car выпустит автономный электромобиль к 2025 году


Ранее ходили слухи, что Apple рассматривала две основные концепции будущего электромобиля. Первая предусматривала выбор традиционной концепции электромобиля с насыщением его разнообразными функциями, призванными помочь водителю справляться с задачами, возникающими на дороге. Вторая концепция была диаметрально противоположной и при этом значительно более сложной: создать электромобиль, который способен обеспечить по-настоящему автономное вождение без участия человека. Если судить по имеющимся слухам, Apple выбрала второй вариант в качестве основного.

В то же время, как считают эксперты, Apple сохранит режим экстренной передачи управления водителю, который сможет управлять им в привычной форме, однако этот режим и особенности его реализация пока обсуждаются.

По слухам, сиденья для пассажиров внутри автомобиля Apple Car будут иметь открытую планировку. Предполагается, что внутри салона установят большую информационно-развлекательную систему. Ее сравнивают с iPad, но подробностей нет.

Apple Car выпустит автономный электромобиль к 2025 году


Apple не назвала бизнес-модель развития проекта. По данным Bloomberg, Apple рассматривает выпуск собственного парка беспилотных автомобилей, которые будут эксплуатироваться по бизнес-модели Uber или Lyft. Более традиционный вариант через продажу автомобилей частным лицам, похоже, отклонен, предполагают в Bloomberg.

В то же время эксперты высказывают мнение, что вероятнее всего Apple продолжит придерживаться традиционной модели по продаже автомобилей физическим лицам.

Apple не планирует разрабатывать проприетарную систему зарядки для своего электромобиля. Его оснастят «комбинированной системой зарядки» или системой, совместимой со стандартом CCS. Это позволит заряжать электромобиль Apple Car повсюду, т.е. на большинстве общественных станций быстрой зарядки.

Apple Car выпустит автономный электромобиль к 2025 году




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