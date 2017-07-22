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В iPhone 14 Pro и Pro Max может появиться порт USB-C

19 ноября 2021, 15:03




В новых смартфонах iPhone 14 Pro и Pro Max может появиться порт USB-C. Об этом сообщает издание iDrop News, ссылаясь сразу на несколько источников.

По имеющимся сведениям, анонс новой серии Apple iPhone 14 должен состояться в сентябре 2022 года. Ожидается, что новая линейка будет состоять из 6,1-дюймовых моделей iPhone 14 и iPhone 14 Pro и 6,7-дюймовых смартфонов iPhone 14 Max и iPhone 14 Pro Max.

Из этого можно сделать вывод, что Apple планирует использовать порт USB-C как признак элитности в пределах выбранного уровня. Это может рассматриваться как полезная функция, потому что размер хранилища растет и для этого необходимо использовать более скоростной порт.

Начиная с 2021 года, Apple предлагает обновленный порт Lightning, скорость передачи данных через который находится на уровне USB 2.0.

В iPhone 14 Pro / Pro Max может появиться порт USB-C

Концепт iPhone 14 Pro. Источник: Вакар Кхан.


Отмечается, что опыт эксплуатации iPhone 13 Pro / Pro Max указывает на то, что при подключении к компьютеру передача фотографий с большим разрешением занимает слишком много времени. Главной причиной называют ограничения по скорости передачи данных для USB 2.0.

Например, передача на компьютер оригинального файла видео с разрешением 4K объемом 720 Гбайт займет около 3 часов 45 минут, если это сделать на iPhone 13 Pro / Pro Max на ПК. Если же его можно было бы передавать через порт USB-C, который уже имеется на iPad Pro 2021, то время передачи заняло бы около 3 минут.

Интересно, что правительство США также хочет обязать Apple устанавливать порт USB-C на все будущие мобильные устройства, включая iPhone. Если компания будет игнорировать это решение, то ей грозят штрафы.



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