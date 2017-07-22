Китайская компания Innosilicon Technology анонсировала выпуск видеокарты под названием Fenghua N1. Она предназначена для серверов и имеет высокую производительность.
Видеокарта оснащается мощной системой охлаждения с двумя вентиляторами. Для вывода данных на внешнее устройство доступны разъемы HDMI 2.1 и Embedded DisplayPort 1.4. Передача данных и питание видеокарты Fenghua N1 осуществляется через разъем PCIe 4.0.
Для высокой производительности компания Innosilicon Technology установила буферную память GDDR6X. Теоретически она способна развивать скорость передачи до 21 Гбит/с.
В пресс-релизе отмечается поддержка различных графических API, включая DirectX, хотя номер версии DirectX не указан. Видеокарта Fenghua N1 будет поддерживать также OpenGL, OpenGLES, OpenCL и Vulkan. Это позволит использовать ее для приложений искусственного интеллекта, виртуальной и дополненной реальности.
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