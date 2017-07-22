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Анонс серверной видеокарты Innosilicon Fenghua N1: PCIe 4.0, HDMI 2.1, GDDR6X и DirectX

19 ноября 2021, 16:46




Китайская компания Innosilicon Technology анонсировала выпуск видеокарты под названием Fenghua N1. Она предназначена для серверов и имеет высокую производительность.

Видеокарта оснащается мощной системой охлаждения с двумя вентиляторами. Для вывода данных на внешнее устройство доступны разъемы HDMI 2.1 и Embedded DisplayPort 1.4. Передача данных и питание видеокарты Fenghua N1 осуществляется через разъем PCIe 4.0.

Анонс серверной видеокарты Innosilicon Fenghua N1: PCIe 4.0, HDMI 2.1, GDDR6X и DirectX


Для высокой производительности компания Innosilicon Technology установила буферную память GDDR6X. Теоретически она способна развивать скорость передачи до 21 Гбит/с.

В пресс-релизе отмечается поддержка различных графических API, включая DirectX, хотя номер версии DirectX не указан. Видеокарта Fenghua N1 будет поддерживать также OpenGL, OpenGLES, OpenCL и Vulkan. Это позволит использовать ее для приложений искусственного интеллекта, виртуальной и дополненной реальности.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших видеокарт для игр. Выбрать лучшую видеокарту для игр непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная видеокарта, для других самая производительная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем ежемесячно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую видеокарту для игр в любой ценовой категории - от дешевле $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка".

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