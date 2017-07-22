Компания Acer представила на российском рынке новый проектор H6523BDP, который может применяться для домашнего кинотеатра. Он появится в продаже к Новому году по цене 49 490 руб.
Проектор Acer H6523BDP поддерживает разрешение FullHD (1920 x 1080 пикселей), имеет максимальный уровень яркости 3500 ANSI-люмен, коэффициент контрастности составляет 10 000:1. Уровень создаваемой картинки обеспечивает высокую детализацию и четкость изображения. Смотреть с экрана можно даже при ярком внешнем освещении.
Acer H6523BDP поддерживает 3D при использовании специальных очков (приобретаются отдельно), а также имеет поддержку субтитров и фирменных технологий Acer. Для любителей спорта предлагается специальный футбольный режим.
Для лучшей проработки темных сцен используется технология DynamicBlack. Она покадрово анализирует контент и подбирает оптимальную яркость лампы для достижения максимальной детализации.
Качественная цветопередача без искажений, яркие и живые цвета создаются за счет технологий ColorBoost 3D, LumiSense и ColorSafe II. Благодаря режиму компенсации цвета стены, проецирование возможно даже на окрашенные поверхности без потери качества изображения. Ну а технология BluelightShield помогает защитить зрение во время длительных просмотров.
Для установки проектора H6523BDP подойдет комната любых размеров, утверждает производитель. Проекционное расстояние может составлять от 1 до 9,76 м, размер проекции будет варьироваться от 0,7 до 7,62 м. Благодаря небольшому весу (3 кг), проектор можно носить с собой. Установка возможна даже на потолок, при этом проекция на экране будет автоматически перевернута на 180°.
Аппарат отличается беззвучной работой (36 дБ). У него есть встроенный динамик, который избавляет от необходимости подключения внешней акустики.
Для подключения к источнику сигнала имеются в наличии порт D-sub, два порта HDMI 1.4а и аудио вход. Коррекция трапециевидных искажений в H6523BDP происходит как в автоматическом, так и ручном режиме.
Проектор готов к работе в режиме 24/7. Срок службы лампы составляет до 12 000 часов.
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