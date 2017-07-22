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Acer представила в России проектор H6523BDP с поддержкой 3D

19 ноября 2021, 18:24




Компания Acer представила на российском рынке новый проектор H6523BDP, который может применяться для домашнего кинотеатра. Он появится в продаже к Новому году по цене 49 490 руб.

Проектор Acer H6523BDP поддерживает разрешение FullHD (1920 x 1080 пикселей), имеет максимальный уровень яркости 3500 ANSI-люмен, коэффициент контрастности составляет 10 000:1. Уровень создаваемой картинки обеспечивает высокую детализацию и четкость изображения. Смотреть с экрана можно даже при ярком внешнем освещении.

Acer представила в России проектор H6523BDP с поддержкой 3D


Acer H6523BDP поддерживает 3D при использовании специальных очков (приобретаются отдельно), а также имеет поддержку субтитров и фирменных технологий Acer. Для любителей спорта предлагается специальный футбольный режим.

Для лучшей проработки темных сцен используется технология DynamicBlack. Она покадрово анализирует контент и подбирает оптимальную яркость лампы для достижения максимальной детализации.

Качественная цветопередача без искажений, яркие и живые цвета создаются за счет технологий ColorBoost 3D, LumiSense и ColorSafe II. Благодаря режиму компенсации цвета стены, проецирование возможно даже на окрашенные поверхности без потери качества изображения. Ну а технология BluelightShield помогает защитить зрение во время длительных просмотров.

Acer представила в России проектор H6523BDP с поддержкой 3D


Для установки проектора H6523BDP подойдет комната любых размеров, утверждает производитель. Проекционное расстояние может составлять от 1 до 9,76 м, размер проекции будет варьироваться от 0,7 до 7,62 м. Благодаря небольшому весу (3 кг), проектор можно носить с собой. Установка возможна даже на потолок, при этом проекция на экране будет автоматически перевернута на 180°.

Аппарат отличается беззвучной работой (36 дБ). У него есть встроенный динамик, который избавляет от необходимости подключения внешней акустики.

Acer представила в России проектор H6523BDP с поддержкой 3D


Для подключения к источнику сигнала имеются в наличии порт D-sub, два порта HDMI 1.4а и аудио вход. Коррекция трапециевидных искажений в H6523BDP происходит как в автоматическом, так и ручном режиме.

Проектор готов к работе в режиме 24/7. Срок службы лампы составляет до 12 000 часов.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор и тестирование монитора Cooler Master GM34-CW. В последние годы число игроков на рынке мониторов (в первую очередь игровых) неуклонно растёт. Недавно к числу производителей таких устройств добавилась и компания Cooler Master. Сегодня мы познакомимся с одной из двух вышедших моделей компании -- монитором Cooler Master GM34-CW. Это 34-дюймовый игровой монитор с изогнутым экраном, частотой обновления до 144 Гц и поддержкой технологии AMD FreeSync второго поколения. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор и тестирование монитора Cooler Master GM34-CW".

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