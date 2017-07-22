Компания Norton назвала геймеров главной целью для кибератак, которые протекают в мире. Этот вывод был сделан в результате опроса, проведенного в начале 2021 года совместно с компанией Avast.
В опросе приняли участие 5327 взрослых пользователей из восьми стран мира, 702 геймера из них находились в США. Организацией опроса занималась специализированная компания The Harris Poll. Опрос был ориентирован на геймеров. Его главной целью было проверить эффективность используемых методов защиты кибербезопасности.
Как показали результаты, 46% опрошенных геймеров «сталкивались с атакой на свои игровые учетные записи или устройства», причем среди них 72% «понесли финансовые потери».
62% опрошенных заявили, что хорошо разбираются в существующих мерах кибербезопасности и «никогда не попадутся на уловки мошенничества». Среди тех, кто считает себя неуязвимым, 46% заявили, что «полностью уверены в своей защищенности и не сомневаются, что их игровые учетные записи могут быть взломаны».
Любопытно, что на утверждение «Я не думаю, что мои игровые учетные записи могут быть взломаны» только 16% выбрали вариант ответа «Категорически не согласен». На фоне 46% игроков, которые фактически подверглись кибератаке, данная оценка плохо коррелирована.
Если сузить список опрошенных только геймерами в США, то из 702 человек назвали себя пострадавшими от кибератак 47%. Среди них 76% заявили, что понесли финансовые потери в результате проведенной кибератаки.
Финансовыми потерями считался не только мошеннический вывод финансовых средств, но и такие потери, как «я потерял доступ к своим скинам Call of Duty». По данным Norton, средний убыток от всех атак среди геймеров в США составил 744 доллара.
Norton также представила список Top 10 игр, геймеры которых наиболее часто становились целью для кибератак. Он выглядит следующим образом:
Grand Theft Auto V
Minecraft
Counter-Strike: Global Offensive
Fortnite
Call of Duty: Modern Warfare
Battlefield 4
League of Legends
Diablo II: Resurrected
World of Warcraft
Valorant
Что касается предпочтений в выборе игрового устройства, то согласно полученным результатам опроса, 66% геймеров используют планшет или смартфон, половина - настольный компьютер. Игровые консоли также используются популярностью, но не настолько сильной, как мобильные и настольные системы.
Norton попросила опрошенных охарактеризовать свой уровень среди геймеров. 62% опрошенных отнесли себя к казуальным игрокам, 35% - к новичкам или малоопытным геймерам, 21% назвали себя «хардкорными» игроками, а 6% игроков заявили, что они профессиональные геймеры, которые зарабатывают на этом деньги.
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