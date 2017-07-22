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Acer представила два сенсорных ультратонких 15,6-дюймовых IPS-монитора Aopen 16PM6Q и 16PM6QT

23 ноября 2021, 20:23




Компания Acer представила на российском рынке два портативных ультратонких 15,6-дюймовых монитора серии Aopen по цене от 19 990 рублей. Названия новых моделей - 16PM6QT и 16PM6Q.

Обе модели имеют сенсорный IPS-экран с разрешением Full HD (1920х1080 пикселей) и частотой обновления 60 Гц. Уровень соответствия цветовому пространству NTSC равен 45%. Панели имеют яркость 250 нит и предлагают значительный уровень контрастности. Благодаря высокому разрешению создается высокая плотность пикселей и отличная детализация.

Acer представила два сенсорных ультратонких 15,6-дюймовых IPS-монитора Aopen 16PM6Q и 16PM6QT


Дисплеи 16PM6QT и 16PM6Q отличаются максимально строгим и сдержанным дизайном. Прямые линии корпуса, безрамочный ультратонкий экран. Диапазон регулировки угла наклона составляет 180°. Благодаря этому, их можно использовать как планшет, установив на любую поверхность.

Производитель отмечает малый вес (всего 1,12 кг) и компактный размер (толщина около 1,5 см) экранов. Мониторы легко переносить с собой, их можно использовать в командировках или путешествиях. Поддержка технологии Flicker-less призвана бороться с мерцанием подсветки. Она создает условия для комфортного использования в любом месте без образования бликов на экране.

Acer представила два сенсорных ультратонких 15,6-дюймовых IPS-монитора Aopen 16PM6Q и 16PM6QT


Отличительной особенностью модели 16PM6QT является поддержка сенсорного ввода с одновременным касанием до десяти точек. Эта модель удобна для навигации и управления, ее можно применять взамен экрана стационарного ПК или ноутбука.

Для воспроизведения аудио предусмотрены два динамика, что позволяет отказаться от внешней акустики.

Для подключения к источнику сигнала имеются порты mini HDMI 1.4 и USB-C. В зависимости от ситуации доступны два способа подключения: HDMI + USB-C либо только USB-C. Во втором варианте экономится место на столе, поэтому он идеален для подключения смартфонов и планшетов.

Acer представила два сенсорных ультратонких 15,6-дюймовых IPS-монитора Aopen 16PM6Q и 16PM6QT




Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор и тестирование монитора Cooler Master GM34-CW. В последние годы число игроков на рынке мониторов (в первую очередь игровых) неуклонно растёт. Недавно к числу производителей таких устройств добавилась и компания Cooler Master. Сегодня мы познакомимся с одной из двух вышедших моделей компании -- монитором Cooler Master GM34-CW. Это 34-дюймовый игровой монитор с изогнутым экраном, частотой обновления до 144 Гц и поддержкой технологии AMD FreeSync второго поколения. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор и тестирование монитора Cooler Master GM34-CW".

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