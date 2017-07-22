Компания Acer представила на российском рынке два портативных ультратонких 15,6-дюймовых монитора серии Aopen по цене от 19 990 рублей. Названия новых моделей - 16PM6QT и 16PM6Q.
Обе модели имеют сенсорный IPS-экран с разрешением Full HD (1920х1080 пикселей) и частотой обновления 60 Гц. Уровень соответствия цветовому пространству NTSC равен 45%. Панели имеют яркость 250 нит и предлагают значительный уровень контрастности. Благодаря высокому разрешению создается высокая плотность пикселей и отличная детализация.
Дисплеи 16PM6QT и 16PM6Q отличаются максимально строгим и сдержанным дизайном. Прямые линии корпуса, безрамочный ультратонкий экран. Диапазон регулировки угла наклона составляет 180°. Благодаря этому, их можно использовать как планшет, установив на любую поверхность.
Производитель отмечает малый вес (всего 1,12 кг) и компактный размер (толщина около 1,5 см) экранов. Мониторы легко переносить с собой, их можно использовать в командировках или путешествиях. Поддержка технологии Flicker-less призвана бороться с мерцанием подсветки. Она создает условия для комфортного использования в любом месте без образования бликов на экране.
Отличительной особенностью модели 16PM6QT является поддержка сенсорного ввода с одновременным касанием до десяти точек. Эта модель удобна для навигации и управления, ее можно применять взамен экрана стационарного ПК или ноутбука.
Для воспроизведения аудио предусмотрены два динамика, что позволяет отказаться от внешней акустики.
Для подключения к источнику сигнала имеются порты mini HDMI 1.4 и USB-C. В зависимости от ситуации доступны два способа подключения: HDMI + USB-C либо только USB-C. Во втором варианте экономится место на столе, поэтому он идеален для подключения смартфонов и планшетов.
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