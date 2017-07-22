Издание Commercial Times, ссылаясь на собственные источники в отрасли, сообщает, что в новой серии процессоров Intel Core 14-го поколения, более известной под кодовым названием Meteor Lake, будут применяться кристаллы, выпущенные сразу на базе трех техпроцессов. Выпуск этих процессоров намечен на второй квартал 2023 года. Новая гибридная конструкция станет основной благодаря отказу Intel от использования монолитных конструкций и переходу на выпуск гибридных чипсетов, собранных сразу из нескольких разноцелевых кристаллов. По слухам, один из кристаллов процессора Meteor Lake, предназначенный для графики, будет выпускаться на базе 3-нм техпроцесса TSMC.
Уже известно, что новый гибридный процессор Intel Meteor Lake будет относиться к серии потребительских решений. Для его изготовления будет применяться новая технология упаковки под названием Foveros.
Ее первое применение пришлось на прошлый год, когда она была использована для выпуска серии процессоров Lakefield с низким энергопотреблением. В настоящее время ведется совершенствование этой технологии упаковки. Ожидается, что она найдет применение в новых настольных процессорах для высокопроизводительных вычислений (HEDT) серии Sapphire Rapids с EMIB (Embedded Multi-Die Interconnect Bridge) и в многослойных графических процессорах Ponte Vecchio. Оба продукта должны появиться на рынке в следующем году.
Известно, что опытные разработки новых систем уже появились на свет. С их экземплярами уже успели познакомиться журналисты из издания CNET. Они опубликовали эксклюзивные снимки одной из первых тестовых полупроводниковых пластин для процессоров поколения Meteor Lake. Ими будут оснащаться мобильные продукты следующего поколения:
По слухам, графический кристалл Intel Meteor Lake образца 2023 года будет выстроен на базе архитектуры Xe-LP Gen12.7, представляющей собой ответвление от уже известных Alder Lake и Raptor Lake. Intel подтвердила, что в составе процессоров Meteor Lake будет устанавливаться до 192 исполнительных блоков. Это почти вдвое превышает возможности существующих процессоров линейки Alder Lake и будущих процессоров Raptor Lake.
Технологический процесс Intel Meteor Lake, Источник: Ctee
Как отмечает издание Commercial Times, рост количества устанавливаемых ядер графического процессора и более новая архитектура будут не единственными преимуществами по сравнению с существующей серией графических процессоров Gen12.2. По слухам, новый графический процессор будет использовать также и более компактный технологический узел.
Ранее ходили слухи, что Intel намерена производить графический кристалл на базе 5-нм техпроцесса TSMC N5. По новым слухам, компания планирует перейти на 3-нм техпроцесс TSMC.
В результате, можно сделать вывод, что новый процессор будет использовать до трех разных узлов: вычислительный кристалл будет выпускаться на базе техпроцесса Intel 4, кристалл с интерфейсами SoC-LP (I/O) - техпроцесса TSMC N5 или N4, и наконец для выпуска графического кристалла окажется задействован техпроцесс TSMC N3.
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