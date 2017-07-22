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Черная пятница в Banggood: огромные скидки и интересные акции

24 ноября 2021, 10:05


На правах рекламы.

Глобальный магазин электроники Banggood объявляет о Праздничных распродажах в честь черной пятницы. Праздник цен Banggood Black Friday 2021 продлится с 25 по 28 ноября. Ожидаются многочисленные интересные предложения и скидки на популярные товары от Xiaomi, Eachine и DJI по самым низким ценам. Вас ждут огромные скидки до 70%! Например, фритюрницу Blitzwolf Smart Air можно будет купить всего за 750 рублей.

Свои будущие покупки можно запланировать заранее. Этот сервис уже открыт, что позволит не только получить больше скидок, но и распланировать свои подарки к приближающемуся Новому году.

Распродажа в интернет-магазине Banggood Black Friday 2021 стартует с 25 ноября


С 24 ноября можно получить статус VIP-гостя интернет-магазина Banggood. Эта привилегия позволит воспользоваться самыми низкими ценами на покупку товаров, запланировав их до начала распродаж, а также получить эксклюзивные предложения с экономией до 50%. VIP-статус потребует лишь символической предоплаты, а окончательную покупку можно будет совершить в дни распродаж с 26 по 28 ноября. Специально для VIP-клиентов уже доступны, например, смартфон POCO F3, проектор Wanbo T2MAX и ноутбук Teclast F7 Plus Ⅲ со значительными скидками.

Во время распродажи Banggood Black Friday 2021 ожидается специальная 3-часовая сессия под названием Hit the Lowest со скидками до 80% на известные бренды, такие как FIMI, BlitzHome и Artillery. Например, можно будет купить квадрокоптер FIMI X8 Mini RC за 289 долларов и умную фритюрницу BlitzHome BH-AF2 5L всего за 78,99 долларов.

Распродажа в интернет-магазине Banggood Black Friday 2021 стартует с 25 ноября


Более того, с 25 ноября стартует акция Lightning, в ходе которой будут доступны тысячи товаров по действительно выгодной цене. Например, ручной пылесос Deerma VC40 Stick и умная фритюрница Blitzwolf обойдутся вам всего в 9,9 доллара. В продаже появятся даже товары по цене 0,01 доллара. Для доступа к этой распродаже необходимо заранее подписаться на лучшие предложения.



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