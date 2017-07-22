Компания Vivo объявила о выпуске смартфона Vivo v23e среднего класса. Его основная изюминка - это 50-мегапиксельная фронтальная камера с автофокусом. При съемке селфи камера способна автоматически следить за глазами и выполнять точную автофокусировку, сохраняя кадр в фокусе. Это позволяет избегать плохих селфи-снимков. Их не стыдно выкладывать в соцсети.
Смартфон оснащен 6,44-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ (2400х1080 пикселей). Соотношение экрана к площади передней панели составляет 90,37%.
Смартфон работает на 12-нм платформе MediaTek Helio G96, состоящей из двух ядер A76 с тактовой частотой 2,05 ГГц и шести ядер A55 с тактовой частотой 2 ГГц. За обработку графики отвечает GPU Mali-G57 MC2. На пару с процессорным блоком используется 8 Гбайт оперативной памяти LPDDR4x и 128 Гбайт основной памяти UFS 2.1. Для наращивания памяти можно использовать слот расширения microSD.
В телефоне имеется 64-мегапиксельная основная камера с диафрагмой f/1,89 и светодиодной вспышкой, а также 8-мегапиксельная сверхширокоугольная камера с диафрагмой f/2,2 и 2-мегапиксельная макро-камера с диафрагмой f/2,4. Фронтальная камера поддерживает автофокус, имеет разрешение 50 Мп и диафрагму f/2.0.
Смартфон отличается ультратонким корпусом толщиной всего 7,36 мм, мягкими обводами корпуса и приятными цветами. Форма корпуса удобна для удержания, заявляют в компании.
Продолжительную работу обеспечивает аккумулятор емкостью 4050 мАч, поддерживающий функцию проводной быстрой зарядки мощностью 44 Вт. Для его зарядки до 69% достаточно 30 минут.
Телекоммнуикационная поддержка охватывает Двойной 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2,4 ГГц + 5 ГГц), Bluetooth 5.1, GPS / ГЛОНАСС / Beidou. Имеется порт USB Type-C.
Рекомендованная цена Vivo v23e - 375 долларов (28 200 руб.).
После анонса модели V23e 4G компания vivo объявила также о выпуске одноименной модели V23e 5G, но с поддержкой сетей нового поколения. У нее такой же 6,44-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+. Однако есть и различия.
5G-модель работает на 8-ядерной 6-нм платформе чипсете Dimensity 810, состоящей из двух ядер Cortex-A76 с тактовой частотой 2,4 ГГц и шести ядер A55 с тактовой частотой 2 ГГц. За поддержку графики, как и для 4G-модели, отвечает процессор Mali-G57 MC2. Внесены изменения также и во фронтальную камеру. Как и раньше, она поддерживает автофокус, но имеет разрешение 44 Мп при той же диафрагме f/2.0.
В телекоммуникационный набор добавлена поддержка сетей 5G SA/NSA (n1/n3/n28/n40/n41/n78).
Цена 5G-модели подросла, но ненамного (1000 руб.) - до 390 долларов (29 300 руб.).