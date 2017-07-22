Правительство Индии собирается рассмотреть законопроект, запрещающий использование в стране частных криптовалют. Этот законопроект должен быть рассмотрен на зимней сессии нижней палаты Парламента, заседания которой начнутся 29 ноября 2021 года.
После того, как стало известно о выдвижении законопроекта, на криптобиржах страны началась паника. Начались панические продажи крупных пакетов криптовалют. Это привело к обвалу котировок на местных биржах. Наибольшие волнения затронули крупнейшую в стране криптобиржу WazirX.
Правительство Индии и ранее постоянно предупреждало граждан о возможном запрете криптовалют, отговаривая их от инвестирования фиатных средств в цифровые активы. Поводом для заявлений были нестабильность курса криптовалют, отсутствие государственного регулирования и высокие риски кибербезопасности, например, возможные потери или уничтожение закрытого ключа, способные привести к утере денежных средств.
С постоянными предупреждениями выступает также и Международный валютный фонд (МВФ). Он указывает на то, что криптоактивы способны нарушать различные аспекты глобальной финансовой системы. Криптовалюты требуют внимательного мониторинга происходящих на рынке изменений.
В то же время в конце этого месяца в нижнюю палату Парламента Индии также будет внесен еще один законопроект. Он касается регулирования официальной цифровой индийской криптовалюты. Если этот законопроект будет принят, то запрет может распространиться только на частные криптовалюты, такие как Monero, Dash, Zcash и другие.
В Индии до сих пор отсутствует официальное определение «частных криптовалют» («private cryptocurrencies»). Следовательно, в таких условиях нет полной ясности, можно ли будет людям торговать Bitcoin, Etherium и другими крупными монетами, поддержку которым оказывают государственные учреждения многих стран мира, в том числе США. Эти криптовалюты являются публичными и выстроены на базе технологии блокчейна.
Согласно бюллетеню, выпущенному нижней палатой Парламента, планируется ввести определенные исключения для продвижения технологии блокчейна, которая лежит в основе криптовалют. Правительство Индии будет стремиться «создать благоприятную основу для создания официальной цифровой валюты, которая будет выпущена Резервным банком Индии».
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