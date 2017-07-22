Несколько недель назад Intel официально объявила о выпуске новых процессоров линейки Alder Lake 12-го поколения. Компания представила шесть моделей процессоров Alder Lake для настольных систем. Анонсированную линейку возглавила флагманская модель Intel Core i9-12900K. Intel сразу поспешила назвать ее «лучшим игровым процессором в мире».
Теперь компания Intel готовится к анонсу следующей партии мобильных процессоров линейки Alder Lake. Как стало известно, еще до официального запуска компания начала поставки этих процессоров своим OEM-партнерам, производителям ноутбуков.
Распространившийся слух сразу же был подтвержден через официальный портал компании в Twitter. Это указывает, что официальный анонс мобильных процессоров Alder Lake должен состояться в самое ближайшее время.
По имеющейся информации, серия процессоров Intel Alder Lake-P будет включать модели младшего класса, оснащенные двумя высокопроизводительными ядрами Golden Cove (P) и восемью ядрами Gracemont (E), отличающимися повышенной эффективностью.
Некоторые модели мобильных процессоров будут оснащаться шестью ядрами типа P и восемью E-ядрами. Топовой моделью новой линейке станет процессор Intel Alder Lake-P с 14 ядрами и поддержкой 20 потоков.
В то же время недавно анонсированный Intel Core i7-12700H уже прошел тесты на производительность, показав свое превосходство на 45% в многоядерных операциях на фоне процессоров предыдущего поколения. Он также обошел флагманский процессор AMD на 35%.
Кроме этого, еще не анонсированный мобильный процессор Intel Core i7-12700H уже появился в сравнительных тестах с чипсетами Apple Silicon. Оказалось, что и он показывает более высокие результаты, чем любые модели платформ Apple. Например, новый процессор Alder Lake-P почти на 50% обошел недавно выпущенный Apple M1 Max.
В тесте Cinebench R23 процессор Intel сумел обойти M1 Max на 49%, набрав 18 501 балл.
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