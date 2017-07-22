Apple собирается перейти на собственный модем для iPhone 5G в 2023 году. Его выпуском будет заниматься тайваньская компания TSMC, которая является крупнейшим контрактным производителем микросхем для Apple.
По данным аналитического агентства NikkeiAsia, еще с 2019 года Apple ведет разработку собственного модема для смартфона, выбрав для его производства 4-нм техпроцесс TSMC. Apple сама разрабатывает всю телекоммуникационную обвязку: все компоненты, необходимые для приема сигналов в диапазоне радиочастот и миллиметровых волн. Тот же источник подтвердил, что компания работает над собственным чипом для управления питанием модема.
До сих пор вся часть работ, связанных с оснащением модемом и поддержкой сотовых сетей в iPhone, лежала на компании Qualcomm. Apple фактически покупала эту технологию у американского гиганта. Новое решение Apple призвано положить конец монополии Qualcomm на поставку модемов 5G.
По имеющимся данным, в 2023 году доля поставок Qualcomm модемов для iPhone сократится до всего лишь 20% от нынешнего уровня. Это будет результатом инновации Apple. В результате купертиновцы смогут не только экономить на роялти в пользу Qualcomm, но и получат значительный контроль над возможностями интеграции своего оборудования, сумев повысить эффективности эксплуатации iPhone.
Применение модема собственной разработки поможет также в интеграции iPhone с другими кастомными микросхемами, которые поставляются TSMC. Очевидно, что создать подобный модем с нуля было бы непросто. Этот путь также чреват осложнениями, а предугадать их появление заранее очень трудно. Поэтому еще в 2019 году Apple приобрела бизнес Intel по производству модемов. Теперь наработки Intel используются Apple при разработке собственного модема.