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QNAP выпустила сервер сетевого видеонаблюдения NVR QVP-41B

24 ноября 2021, 18:01




Компания QNAP Systems выпустила новый сервер сетевого видеонаблюдения QVP-41B. Новое решение объединяет в себе коммутатор Power-over-Ethernet (PoE), шестнадцать 30-Вт портов Gigabit PoE, два комбинированных порта RJ45/SFP и два порта управления хостом 2.5GbE. Новое устройство поддерживает сбор данных с устройств PoE всех типов и может применяться для интеллектуальной инфраструктуры при выстраивании корпоративных систем видеонаблюдения.

QNAP QVP-41B построен на четырехъядерном процессоре Intel Celeron J4125, использует 8 Гбайт оперативной памяти DDR4 и оснащен четырьмя отсеками для установки 3,5-дюймовых дисков SATA. Размер хранилища позволяет использовать его для систем видеонаблюдения малых и средних предприятий.

QNAP выпустила сервер сетевого видеонаблюдения NVR QVP-41B


Конфигурация сервера совместима со стандартом IEEE 802.3at PoE+. Мощность QNAP QVP-41B может доходить до 140 Вт. Это позволяет подключать к нему камеры видеонаблюдения высокого разрешения, системы «рыбий глаз», 4K PTZ-камеры и скоростные купольные камеры, совместимые со стандартом ONVIF.

Работа сервера QVP-41B ведется под управлением интеллектуальных функций управления PoE и предусматривает возможности планирования подключений, приоритизацию работы источников питания и включение/отключение питания при централизованном управлении.

QNAP выпустила сервер сетевого видеонаблюдения NVR QVP-41B


Для управления работой QNAP QVP-41B используется программная система QNAP QVR Pro. Центр управления QVP Center позволяет контролировать работу нескольких серверов QVR Pro, собирать уведомления о происходящих событиях, осуществлять умный поиск QVR Smart Search по сохраненным видеозаписям в пределах указанного времени и области.

Клиентская программа QVR Pro Client позволяет работать с различными платформами видеонаблюдения и гибко переключаться между режимом просмотра в реальном времени и режимом воспроизведения.

QVP-41B имеет современный дизайн и бесшумную систему охлаждения.

QNAP выпустила сервер сетевого видеонаблюдения NVR QVP-41B


Информация о ценах пока отсутствует.



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