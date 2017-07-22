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NVIDIA выпустила профессиональную видеокарту RTX A4500 и обновила конфигурацию RTX A2000 12GB

24 ноября 2021, 20:27




Компания NVIDIA объявила о выпуске профессиональной видеокарты RTX A4500. Она оснащена графическим процессором GA102, содержащим 7168 ядер CUDA.

NVIDIA RTX A4500

Новая модель стала младшим решением в линейке видеокарт NVIDIA RTX серии Ampere. Они оснащены графическим процессором GA102. Другие, ранее выпущенные модели - RTX A6000 и RTX A5000 - превосходят ее по количеству ядер CUDA. В то же время RTX A4500 обходит другие видеокарты NVIDIA серии Ampere, выстроенные на базе менее мощных графических процессоров GA104 и GA106. Преимущество объясняется их меньшим количеством ядер CUDA.

NVIDIA выпустила новую видеокарту RTX A4500 20Gb и обновила конфигурацию RTX A2000 12Gb


Видеокарта NVIDIA RTX A4500 имеет тепловую мощность (TDP) 200 Вт. Это на 30 Вт меньше, чем у следующей за ней по производительности RTX A5000.

У этих видеокарт - RTX A4500 и RTX A5000 - действительно, много общего. Они похожи внешне, хотя ожидать существенных внешних отличий было бы неразумно: обе видеокарты выстроены на базе одного и того же графического процессора.

Разработчики NVIDIA постарались сделать сбалансированное решение. С уменьшением количества ядер CUDA у видеокарты A4500 до 7168 (по сравнению с 8192 у A5000) количество тензорных ядер уменьшилось до 224 (256 у A5000). Уменьшился и объем видеопамяти - до 20 Гбайт GDDR6 на 320-битной шине взамен 24 Гбайт GDDR6 на 384-битной шине у A5000. При скорости памяти 16 Гбит/с карта A4500 имеет максимальную пропускную способность 640 Гбайт/с.

По оценкам NVIDIA, вычислительная мощность RTX A4500 составляет 23,7 TFLOPS в операциях FP32 и 46,2 TFLOPS - в FP16. Это позволяет сделать вывод, что RTX A5000 опережает RTX A4500 по производительности на 17% при росте типовой мощности на 15%.

NVIDIA выпустила новую видеокарту RTX A4500 20Gb и обновила конфигурацию RTX A2000 12Gb NVIDIA выпустила новую видеокарту RTX A4500 20Gb и обновила конфигурацию RTX A2000 12Gb


NVIDIA выпустила новую видеокарту RTX A4500 20Gb и обновила конфигурацию RTX A2000 12Gb


NVIDIA RTX A2000

NVIDIA также объявила о выпуске обновленной модели видеокарты RTX A2000 - младшей в линейке видеокарт Ampere для рабочих станций. Производитель удвоил объем ее буферной памяти GDDR6 с 6 до 12 Гбайт.

Все остальные характеристики, в том числе TDP (70 Вт), остались прежними. Это модель построена на графическом процессоре GA106, имеет 3328 ядер CUDA и обладает вычислительной мощностью 8 TFLOPS в операциях с одинарной точностью.

NVIDIA выпустила новую видеокарту RTX A4500 20Gb и обновила конфигурацию RTX A2000 12Gb


Обе видеокарты оснащены четырьмя портами DisplayPort 1.4.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших видеокарт для игр. Выбрать лучшую видеокарту для игр непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная видеокарта, для других самая производительная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем ежемесячно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую видеокарту для игр в любой ценовой категории - от дешевле $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка".

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