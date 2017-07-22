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Ускоритель NVIDIA CMP 170HX на базе GA100 умеет только майнить

25 ноября 2021, 10:58




Автор издания Linus Tech Tips провел тестирование высокопроизводительной флагманской графической карты CMP 170HX, которую выпускает сама NVIDIA, рекомендуя использовать ее для майнинга криптовалют.

Ускоритель NVIDIA CMP 170HX на базе GA100 умеет только майнить


В отличие от других моделей ускорителей CMP HX, выпуск которых NVIDIA делегировала другим производителям, эта карта фактически является эталонной и производится самой NVIDIA. Это сделано по очевидной причине: ускоритель оснащен флагманским графическим процессором GA100-105F, представляющим собой ограниченную версию топового NVIDIA A100 SXM, используемого как ускоритель в центрах обработки данных.

Карта не имеет выходов и оснащена большим медным радиатором. Вся конструкция помещена внутри большого алюминиевого кожуха. У нее нет ни одного вентилятора, поэтому ее следует использовать внутри корпуса сервера, где уже имеется проточная вентиляция. Цена карты составляет около 5000 долларов.

Ускоритель NVIDIA CMP 170HX на базе GA100 умеет только майнить

Карта для майнинга криптовалют NVIDIA CMP 170HX, Источник: Linus Tech Tips


Из-за высокой цены данный ускоритель имеет ограниченную доступность. Поэтому в интернете совсем мало фотографий CMP 170HX. К большому удовлетворению посетителей сайта, эксперт снял с нее кожух и показал, как выглядит карта изнутри. Как оказалось, для графического процессора выстроена мощная система теплоотвода, которая покрывает всю внутреннюю область корпуса.

Ускоритель NVIDIA CMP 170HX на базе GA100 умеет только майнить

NVIDIA CMP 170HX на базе GA100-105F, Источник: Linus Tech Tips


Автор издания Линус Себастьян подтвердил, что данный ускоритель не распознается никаким программным обеспечением. Если его просто вынуть из коробки и установить на материнскую плату, то система не увидит его. Для работы нет даже общедоступного драйвера.

По этой причине ускоритель NVIDIA CMP 170HX может использоваться только по своему прямому назначению - для майнинга. Несмотря на заявленные богатые возможности оснащения ядрами CUDA, эта карта не способна осуществлять даже рендеринг в программе Blender.

Ускоритель NVIDIA CMP 170HX на базе GA100 умеет только майнить


Кроме того, отмечает автор, удалена вся поддержка игрового API. Поэтому нет поддержки ни одной из графических библиотек - Vulkan или DirectX API. По этой причине ускоритель даже потенциально невозможно использовать для облачных игр или их запуска на виртуальных машинах.

Согласно спецификации, графический процессор CMP 170HX GA100 оснащен 4480 ядрами CUDA и 8 Гбайт памяти HBM2e. Для сравнения, его прототип - A100 - имеет 6912 ядер и до 80 Гбайт памяти.

Ускоритель NVIDIA CMP 170HX на базе GA100 умеет только майнить


Отмечается, что текущий файл DAG для майнинга Ehtereum составляет менее 5 Гбайт, поэтому для ускорителя нет даже потребности иметь огромный по размеру буфер памяти.

Ускоритель NVIDIA CMP 170HX на базе GA100 умеет только майнить


Карта на самом деле не имеет многих доступных опций настройки, используемых для майнинга. Можно только ограничивать потребляемую мощность, но даже это дает положительный эффект. Например, можно перейти с 250 Вт на 200 Вт и получить существенный рост эффективности, при этом скорость хеширования практически не меняется. Для Ethereum она составляет около 165 MH/s.





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