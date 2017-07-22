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Microsoft выпустила виртуальную машину Windows 11 Enterprise для сисадминов

25 ноября 2021, 12:34




Компания Microsoft объявила о выпуске виртуальной машины с установленной корпоративной версией Windows 11 Enterprise и рядом других, популярных инструментов.

Главная особенность нового пакета - его совместимость с различными менеджерами виртуальных машин, включая VMWare, Hyper-V, VirtualBox и Parallels.

Microsoft выпустила виртуальную машину Windows 11 Enterprise для сисадминов


Ожидается, что использование нового образа позволит значительно упростить работу администраторов корпоративной сети. Он поможет им познакомиться с работой новой ОС и повысит гибкость при выборе конфигурации поддержки.

Загрузка доступна с корпоративного портала Microsoft. В состав образа вошли следующие инструменты:

  • Window 11 Enterprise (оценка)
  • Windows 10 SDK, версия 2004 (10.0.19041.0)
  • установленный пакет Visual Studio 2019 (последняя версия по состоянию на 10.09.21) и включенные рабочие процессы UWP, .NET Desktop и Azure, а также расширение Windows Template Studio.
  • код Visual Studio (последняя версия по состоянию на 10.09.21)
  • включенная подсистема Windows for Linux и установленная ОС Ubuntu
  • Включенный режим разработчика (Developer mode)
  • Терминал Windows


Объем образа составляет 20 Гбайт. Устанавливаемая версия имеет ограничение по времени: срок действия истекает 9 января 2022 года.

Microsoft выпустила виртуальную машину Windows 11 Enterprise для сисадминов




Ранее редакция THG.ru опубликовала статью об искусственном интеллекте. Искусственный интеллект уже давно занял важное место в научно-фантастической литературе и голливудских блокбастерах. Именно они формируют мнение большинства людей о том, что из себя представляет ИИ, и чего от него следует ожидать. Но насколько это мнение соответствует реальному положению вещей? Давайте разбираться. Подробнее об этом читайте в статье "Искусственный интеллект: правда и вымысел".

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