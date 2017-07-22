Компания Microsoft объявила о выпуске виртуальной машины с установленной корпоративной версией Windows 11 Enterprise и рядом других, популярных инструментов.
Главная особенность нового пакета - его совместимость с различными менеджерами виртуальных машин, включая VMWare, Hyper-V, VirtualBox и Parallels.
Ожидается, что использование нового образа позволит значительно упростить работу администраторов корпоративной сети. Он поможет им познакомиться с работой новой ОС и повысит гибкость при выборе конфигурации поддержки.
Загрузка доступна с корпоративного портала Microsoft. В состав образа вошли следующие инструменты:
Window 11 Enterprise (оценка)
Windows 10 SDK, версия 2004 (10.0.19041.0)
установленный пакет Visual Studio 2019 (последняя версия по состоянию на 10.09.21) и включенные рабочие процессы UWP, .NET Desktop и Azure, а также расширение Windows Template Studio.
код Visual Studio (последняя версия по состоянию на 10.09.21)
включенная подсистема Windows for Linux и установленная ОС Ubuntu
Включенный режим разработчика (Developer mode)
Терминал Windows
Объем образа составляет 20 Гбайт. Устанавливаемая версия имеет ограничение по времени: срок действия истекает 9 января 2022 года.
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