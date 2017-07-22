Многие эксперты ожидают скорого анонса смартфона Moto Edge X. Он должен состояться в декабре. Новинка станет первым в мире смартфоном с флагманским чипсетом Snapdragon 8 Gen 1. Но это только часть того, что жду поклонники Moto. Гаджет открывает серию аппаратов Moto нового поколения, которые будут появляться в первом полугодии 2022 года. Среди них ожидается много принципиально новых для рынка устройств.
Главными поставщиками слухов выступают два блогера, имена которых хорошо известны - Ice Universe и Digital Chat Station. С их слов, Motorola ведет разработку смартфона, который будет оснащен феноменальной 200-мегапиксельной камерой. Пока в их сообщениях не упоминается название аппарата, на борту которого появится этот «красавец», зато называется дата его выхода - первая половина следующего года.
Ice Universe заявил, что помимо этого 200-мегапиксельная камера появится в продуктовой линейке смартфонов Xiaomi. Этот китайский производитель собирается выпустить такой аппарат во второй половине 2022 года. Ходят также слухи, что компания Samsung собирается выпустить телефон с 200-мегапиксельной камерой, но это произойдет только в 2023 году.
Если эти слухи верны, то телефон Motorola с камерой на 200 Мп может стать действительно первым на рынке. Единственное требование к этому: он должен появиться в первой половине 2022 года.
Но пока все главные слухи касаются выпуска Moto Edge X. Уже известно, что он будет оснащен 60-мегапиксельным сенсором OmniVision OV60A 0,61 мкм для съемки селфи. Смартфон получит основную камеру с 50-мегапиксельным датчиком OmniVision OV50A размером 1/1,55 дюйма.
Следует отметить, что название Moto Edge X, похоже, предназначено только для Китая. На глобальном рынке эта модель будет продаваться под названием Motorola Edge 30 Ultra.
Информацию о новом телефоне Moto Edge X удалось получить также из документов китайского регулятора TENAA. В них указывалось, что на тыльной стороне смартфона будут установлены три объектива: 50 Мп + 50 Мп + 2 Мп. Диагональ экрана окажется на уровне 6,67 дюйма, а сам дисплей будет выполнен по технологии OLED и получит разрешение FHD+ и частоту обновления 144 Гц.
В основе Moto Edge X лежит чипсет Snapdragon 8 Gen1. Его оснастят до 16 Гбайт оперативной памяти, до 512 Гбайт основной памяти и батареей емкостью 4700 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 68 Вт. Смартфон будет работать под управлением ОС Android 11.Сканер отпечатков пальцев окажется встроен в его экран.