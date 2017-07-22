РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Moto Edge X станет первым в мире смартфоном на чипсете Snapdragon 8 Gen 1

25 ноября 2021, 13:55




Многие эксперты ожидают скорого анонса смартфона Moto Edge X. Он должен состояться в декабре. Новинка станет первым в мире смартфоном с флагманским чипсетом Snapdragon 8 Gen 1. Но это только часть того, что жду поклонники Moto. Гаджет открывает серию аппаратов Moto нового поколения, которые будут появляться в первом полугодии 2022 года. Среди них ожидается много принципиально новых для рынка устройств.

Главными поставщиками слухов выступают два блогера, имена которых хорошо известны - Ice Universe и Digital Chat Station. С их слов, Motorola ведет разработку смартфона, который будет оснащен феноменальной 200-мегапиксельной камерой. Пока в их сообщениях не упоминается название аппарата, на борту которого появится этот «красавец», зато называется дата его выхода - первая половина следующего года.

Moto Edge X будет первым в мире оснащен чипсетом Snapdragon 8 Gen 1


Ice Universe заявил, что помимо этого 200-мегапиксельная камера появится в продуктовой линейке смартфонов Xiaomi. Этот китайский производитель собирается выпустить такой аппарат во второй половине 2022 года. Ходят также слухи, что компания Samsung собирается выпустить телефон с 200-мегапиксельной камерой, но это произойдет только в 2023 году.

Если эти слухи верны, то телефон Motorola с камерой на 200 Мп может стать действительно первым на рынке. Единственное требование к этому: он должен появиться в первой половине 2022 года.

Но пока все главные слухи касаются выпуска Moto Edge X. Уже известно, что он будет оснащен 60-мегапиксельным сенсором OmniVision OV60A 0,61 мкм для съемки селфи. Смартфон получит основную камеру с 50-мегапиксельным датчиком OmniVision OV50A размером 1/1,55 дюйма.

Следует отметить, что название Moto Edge X, похоже, предназначено только для Китая. На глобальном рынке эта модель будет продаваться под названием Motorola Edge 30 Ultra.

Информацию о новом телефоне Moto Edge X удалось получить также из документов китайского регулятора TENAA. В них указывалось, что на тыльной стороне смартфона будут установлены три объектива: 50 Мп + 50 Мп + 2 Мп. Диагональ экрана окажется на уровне 6,67 дюйма, а сам дисплей будет выполнен по технологии OLED и получит разрешение FHD+ и частоту обновления 144 Гц.

В основе Moto Edge X лежит чипсет Snapdragon 8 Gen1. Его оснастят до 16 Гбайт оперативной памяти, до 512 Гбайт основной памяти и батареей емкостью 4700 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 68 Вт. Смартфон будет работать под управлением ОС Android 11.Сканер отпечатков пальцев окажется встроен в его экран.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Samsung Galaxy Z Fold3 5G. Новый Samsung Galaxy Z Fold3 5G получил усиленную рамку из армированного алюминия, его дисплей стал на 80% более износостойким и ко всему прочему обзавёлся поддержкой стилуса. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Samsung Galaxy Z Fold3 5G: новая веха в истории складных смартфонов".

Читайте также:

  • Анонс vivo V23e: 6,44-дюймовым AMOLED-дисплей, процессор Helio G96, 50 Мп селфи- камера с автофокусом
  • Apple получила патент на цельностеклянный дизайн корпусов iPhone, Apple Watch и Mac Pro Tower
  • В iPhone 14 Pro / Pro Max может появиться порт USB-C
  • Недорогие смартфоны moto g31 и moto g41 получили OLED-дисплеи и емкий аккумулятор
  • Слухи: выпуск складного смартфона Google Pixel Fold отложен или отменен

    • следующая новость
    Анонс Redmi Note 11 4G: недорогой смартфон с мощной камерой и емкой батарейкой

    предыдущая новость
    Microsoft выпустила виртуальную машину Windows 11 Enterprise для сисадминов

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучшая оперативная память: текущий анализ рынка Лучшие внешние и портативные накопители: текущий анализ рынка Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Лучшая материнская плата: текущий анализ рынка
    Лучшая оперативная память Лучшие внешние и портативные накопители: текущий анализ рынка Лучшие игровые ноутбуки Главные новости за неделю Лучшая материнская плата
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    25 ноября, 2021

    В Samsung Galaxy S21 Ultra появились новые опции для профессиональной фотосъемки

    Cмартфоны с чипсетами MediaTek могли быть под прослушкой до октября 2021 года

    Анонс Redmi Note 11 4G: недорогой смартфон с мощной камерой и емкой батарейкой

    Moto Edge X станет первым в мире смартфоном на чипсете Snapdragon 8 Gen 1

    Microsoft выпустила виртуальную машину Windows 11 Enterprise для сисадминов

    Ускоритель NVIDIA CMP 170HX на базе GA100 умеет только майнить

    24 ноября, 2021

    NVIDIA выпустила профессиональную видеокарту RTX A4500 и обновила конфигурацию RTX A2000 12GB

    QNAP выпустила сервер сетевого видеонаблюдения NVR QVP-41B

    Apple собирается перейти на собственный модем для iPhone 5G в 2023 году

    Intel начала поставки мобильных процессоров серии Alder Lake-P до их официального анонса

    Индия готовится ввести запрет на частные криптовалюты

    Анонс vivo V23e: 6,44-дюймовый AMOLED-дисплей, чипсет Helio G96 и 50-Мп селфи- камера с автофокусом

    Черная пятница в Banggood: огромные скидки и интересные акции

    23 ноября, 2021

    Intel будет использовать 3-нм графические узлы TSMC для процессоров Meteor Lake

    Acer представила два сенсорных ультратонких 15,6-дюймовых IPS-монитора Aopen 16PM6Q и 16PM6QT

    Huawei представила в России смарт-часы серии Watch GT 3 и часы для бегунов Watch GT Runner

    Материнская плата Maxsun HM570 оснащена встроенным мобильным процессором Intel Core i7-11800H

    XPG предложила бесплатный монтажный комплект LGA 1700 для кулеров LEVANTE 240 и 360 AIO

    Apple может работать над iPhone, Apple Watch и Mac Pro Tower в полностью стеклянном корпусе

    22 ноября, 2021

    Роскомнадзор опубликовал список иностранных интернет-компаний, которым необходимо открыть представительство в РФ

    ССЫЛКИ