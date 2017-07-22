Бренд Redmi анонсировал новый недорогой смартфон под названием Note 11 4G. Он органично вписался в уже сформированную линейку, представленную Redmi Note 11 5G, Redmi Note 11 Pro 5G и Redmi Note 11 Pro+ 5G. Новинка фактически стала улучшенной версией смартфона Redmi 10 Prime.
Аппаратная начинка представлена чипсетом Helio G88 и 4/6 Гбайт оперативной памяти LPDDR4x. Объем основной памяти составляет 128 Гбайт (eMMC 5.1). Для наращивания хранилища можно использовать слот для карт памяти microSD.
Спереди у смартфона имеется 8-мегапиксельная камера для селфи. На задней стороне размещены три камеры: основная 50-мегапиксельная, 8-мегапиксельныая сверхширокоугольная с углом обзора 120° и 2-мегапиксельная камера для макросъемки.
Устройство оснащено аккумулятором емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 18 Вт и обратной зарядки мощностью 9 Вт. В комплект входит зарядное устройство мощностью 22,5 Вт, позволяющее быстро заряжать смартфон.
Устройство работает под управлением Android 11 на базе MIUI 12.5. Имеется поддержка 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, GPS и ИК-порт. Есть два стереодинамика и аудиоразъем 3,5 мм.
Рекомендованная цена Redmi Note 11 4G составляет 156 долларов (11 700 руб.) за конфигурацию с 4 + 128 Гбайт памяти и 172 доллара (12 900 руб.) за версию с 6 + 128 Гбайт памяти.