Издание AndroidPolice раскрыло информацию об уязвимости, которую ранее обнаружили исследователи лаборатории Check Point Research. Она распространялась на недавно выпущенные чипсеты MediaTek, имеющие аппаратную поддержку функций искусственного интеллекта и обработки звука.
Как выяснили исследователи, обнаруженная уязвимость позволяла приложениям подключаться к звуковому каналу и вести фоновую прослушку через смартфон.
Для реализации прослушки мошенникам требовалось сначала убедить пользователя тем или иным способом выполнить намеченное действие, которое бы осуществило фоновую загрузку «правильного» приложения. С его помощью можно было бы осуществить «локальную атаку с повышением привилегий», организовав управление из загруженного приложения.
В результате проведенной атаки стороннее приложение с «правильным кодом» могло бы получить доступ к данным, связанным со звуком и искусственным интеллектом. К счастью, MediaTek уже устранила проблему. Это было сделано еще до того, как о ней было заявлено публично.
Исправление ошибки было добавлено в код обновления прошивки от октября 2021 года. Значимость события состоит в том, что по состоянию на второй квартал этого года MediaTek занимала заметную долю рынка процессоров для смартфонов (43%). Эта уязвимость могла иметь катастрофические последствия, если бы проблема не была во время исправлена.
Исследователи советуют пользователям установить обновление прошивок смартфонов, чтобы устранить уязвимость.
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