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В Samsung Galaxy S21 Ultra появились новые опции для профессиональной фотосъемки

25 ноября 2021, 18:26




Samsung Galaxy S21 Ultra считается одним из лучших смартфонов на платформе Android в 2021 году. Одна из его наиболее ярких особенность - это качественная оптика. Смартфон уже в нынешнем виде предоставляет богатые возможности для настройки камеры и обработки изображений.

Однако Samsung решила продолжить развитие этой модели смартфона и объявила о добавлении еще одного режиме Pro для работы с телеоптикой Galaxy S21 Ultra. Этот режим затрагивает поддержку основной и двух вспомогательных телекамер.

В Samsung Galaxy S21 Ultra появился режим профессиональной фотосъемки


Функциональная часть режима Pro реализована на базе приложения «Expert RAW», сообщает издание Sammobile. Samsung разместила его в магазине приложений Galaxy Store. Для запуска необходим смартфон S21 Ultra (на других моделях приложение пока не работает), ОС Android 12 и поверх нее надстройка One UI 4.0.

В Samsung Galaxy S21 Ultra появился режим профессиональной фотосъемки


Вскоре это приложение станет доступно также для моделей Samsung Galaxy S21+ и Galaxy Tab S5e.

В Samsung Galaxy S21 Ultra появился режим профессиональной фотосъемки


Приложение Expert RAW позволяет работать с тремя камерами смартфона Samsung Galaxy S21 Ultra:

  • основной камерой с разрешением 108 МП и апертурой f/1.8, использующей датчик ISOCELL HM3 и поддерживающей оптическую стабилизация (OIS),
  • 10-мегапиксельной телекамерой с 3-х кратным оптическим зумом и OIS,
  • 10-мегапиксельним перископическим телеобъективом с 10-х кратным оптическим и 10-кратным цифровым зумом.

Приложение Expert RAW camera, используя режим Pro, фактически делает смартфон похожим на полноценный фотоаппарат.

В режиме Pro пользователь может настраивать значение экспозиции (EV), фокусировку, выбирать ISO, устанавливать вручную выдержку и баланс белого. Можно настроить и другие параметры: контрастность, выделение светлых участков, тени, насыщенность и оттенок.

В Samsung Galaxy S21 Ultra появился режим профессиональной фотосъемки


Приложение поддерживает HDR и может сохранять изображения в форматах Lossless JPEG и 16-битных DNG RAW, как настоящие профессиональные фотоаппараты.



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