РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Анонс OPPO Reno7 Pro, Reno7 и Reno7 SE: почти флагманы с доступным ценником

26 ноября 2021, 09:13




Компания OPPO анонсировала линейку новых смартфонов Reno7. В нее вошли модели Reno7, Reno7 Pro и Reno7 SE. Они, в целом, похожи между собой, хотя есть и существенные отличия.

Две модели - OPPO Reno7 и Reno7 SE оснащены 6,43-дюймовым AMOLED-экраном, а Reno7 Pro - 6,55-дюймовым AMOLED-экраном. Во всех трех случаях они имеют разрешение FHD+ (2400х1080 пикселей) и частоту обновления 90 Гц. Другие характеристики дисплеев - частота дискретизации при касании 180 Гц и яркость до 600 нит. Для защиты от появления царапин используется покрытие Corning Gorilla Glass 5. Модель Pro имеет более высокую яркость - до 920 нит.

OPPO представила линейку смартфонов - Reno7 Pro, Reno7 и Reno7 SE


Главное отличие - это чипсет: OPPO Reno7 работает на платформе Snapdragon 778G, Reno7 SE - на Dimensity 900, а 7 Pro - на Dimensity 1200-Max.

Важной отличительной особенностью новой линейки стал дизайн. При изготовлении корпуса для моделей Reno7 и 7 Pro применен особый процесс литографии, пришедший из аэрокосмической промышленности. Внешне он напоминает сияние звезд или блеск свежевыпавшей росы. На задней панели создается визуальный эффект, напоминающий метеоритный дождь. У модели Reno7 Pro в области модуля камер размещено специальное кольцо из светодиодов, создающее красивый эффект обрамления.

OPPO представила линейку смартфонов - Reno7 Pro, Reno7 и Reno7 SE


Выбор чипсетов также имеет значение. 6-нм платформа MediaTek Dimensity 900 выстроена из двух ядер Cortex-A78 с тактовой частотой 2,4 ГГц, шести ядер Cortex-A55, работающих на частоте 2 ГГц, графического процессора Mali-G68 MC4. 6-нм мобильная платформа Snapdragon 778G имеет четыре ядра Kryo 670 с частотой 2,4 ГГц и четыре Kryo 670 с частотой 1,8 ГГц. Графикой занимается GPU Adreno 642L. Самая яркая Pro-модель построена на 6-нм платформе MediaTek Dimensity 1200-MAX с процессором, работающим на тактовой частоте до 3 ГГц, и ускорителем ARM G77 MC9.

Смартфоны имеют 8 Гбайт оперативной памяти LPDDR4x и 128/256 Гбайт основной памяти (UFS 3.1), а Reno7 Pro доступен еще и в версии с 12/256 Гбайт памяти.

OPPO представила линейку смартфонов - Reno7 Pro, Reno7 и Reno7 SE


OPPO Reno7 и Reno7 Pro оснащены 32-мегапиксельной фронтальной камерой с новым датчиком IMX709. Этот датчик был разработан совместно компаниями Oppo и Sony и использует схему RGBW. Его светочувствительность выросла на 60%, а уровень шумов снизился на 35%. Имеется также поддержка DOL-HDR на аппаратном уровне, что должно положительно сказаться на производительности съемки при включении подсветки.

OPPO Reno7 оснащен 64-мегапиксельной основной камерой, 8-мегапиксельной сверхширокоугольной и 2-мегапиксельной камерой для макросъемки. Смартфон Reno7 Pro использует 50-мегапиксельную основную камеру IMX766, 8-мегапиксельную сверхширокоугольную и 2-мегапиксельной макро-камеры. Наконец, Reno7 SE имеет фронтальную камеру на 16 Мп, основную заднюю камеру на 48 Мп, камеру для макросъемки на 2 Мп и монохромную портретную камеру на 2 Мп.

Телекоммуникационная поддержка полная и представлена в следующей конфигурации: 5G SA / NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax (2,4 ГГц + 5 ГГц), Bluetooth 5.2, GPS / ГЛОНАСС / Beidou, NFC, USB Type-C.

OPPO представила линейку смартфонов - Reno7 Pro, Reno7 и Reno7 SE


Для питания OPPO Reno 7 SE 5G используется аккумулятор емкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт. У смартфона OPPO Reno 7 5G мощность быстрой зарядки составляет 60 Вт, а у OPPO Reno 7 Pro 5G - 65 Вт.

OPPO представила линейку смартфонов - Reno7 Pro, Reno7 и Reno7 SE


Цены:

  • OPPO Reno7 SE

    • 8 + 128 Гбайт - 344 доллара (25 800 руб.)
    • 8 + 256 Гбайт - 375 долларов (28 100 руб.)

  • OPPO Reno7

    • 8 + 128 Гбайт - 469 долларов (35 200 руб.)
    • 8 + 256 Гбайт - 516 долларов (38 700 руб.)

  • OPPO Reno7 Pro

    • 8 + 256 Гбайт - 579 долларов (43 500 руб.)
    • 12 + 256 Гбайт - 626 долларов (47 000 руб.)





Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Samsung Galaxy Z Fold3 5G. Новый Samsung Galaxy Z Fold3 5G получил усиленную рамку из армированного алюминия, его дисплей стал на 80% более износостойким и ко всему прочему обзавёлся поддержкой стилуса. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Samsung Galaxy Z Fold3 5G: новая веха в истории складных смартфонов".

Читайте также:

  • Redmi дополнила свою линейку недорогим смартфоном Note 11 4G
  • Moto Edge X будет первым в мире оснащен чипсетом Snapdragon 8 Gen 1
  • Анонс vivo V23e: 6,44-дюймовым AMOLED-дисплей, процессор Helio G96, 50 Мп селфи- камера с автофокусом
  • Apple получила патент на цельностеклянный дизайн корпусов iPhone, Apple Watch и Mac Pro Tower
  • В iPhone 14 Pro / Pro Max может появиться порт USB-C

    • следующая новость
    Анонс TWS-наушников OPPO Enco Free 2i TWS с ANC и гарнитуры Enco M32 с шейным ободом

    предыдущая новость
    В Samsung Galaxy S21 Ultra появились новые опции для профессиональной фотосъемки

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Черная пятница началась: Windows 10 Pro от $14, Office – от $26! Лучшая оперативная память: текущий анализ рынка Лучшие внешние и портативные накопители: текущий анализ рынка Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка Главные новости за неделю
    Самая черная пятница с SuperCDK Лучшая оперативная память Лучшие внешние и портативные накопители: текущий анализ рынка Лучшие игровые ноутбуки Главные новости за неделю
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    26 ноября, 2021

    Мин-Чи Куо: Apple анонсирует гарнитуру AR/VR в 2022 году

    Поколение графических продуктов Intel Arc Druid наступит в 2025 году

    Cмартфон HUAWEI nova 9 приехал в Россию

    Анонс TWS-наушников OPPO Enco Free 2i TWS с ANC и гарнитуры Enco M32 с шейным ободом

    Анонс OPPO Reno7 Pro, Reno7 и Reno7 SE: почти флагманы с доступным ценником

    25 ноября, 2021

    В Samsung Galaxy S21 Ultra появились новые опции для профессиональной фотосъемки

    Cмартфоны с чипсетами MediaTek могли быть под прослушкой до октября 2021 года

    Анонс Redmi Note 11 4G: недорогой смартфон с мощной камерой и емкой батарейкой

    Moto Edge X станет первым в мире смартфоном на чипсете Snapdragon 8 Gen 1

    Microsoft выпустила виртуальную машину Windows 11 Enterprise для сисадминов

    Ускоритель NVIDIA CMP 170HX на базе GA100 умеет только майнить

    24 ноября, 2021

    NVIDIA выпустила профессиональную видеокарту RTX A4500 и обновила конфигурацию RTX A2000 12GB

    QNAP выпустила сервер сетевого видеонаблюдения NVR QVP-41B

    Apple собирается перейти на собственный модем для iPhone 5G в 2023 году

    Intel начала поставки мобильных процессоров серии Alder Lake-P до их официального анонса

    Индия готовится ввести запрет на частные криптовалюты

    Анонс vivo V23e: 6,44-дюймовый AMOLED-дисплей, чипсет Helio G96 и 50-Мп селфи- камера с автофокусом

    Черная пятница в Banggood: огромные скидки и интересные акции

    23 ноября, 2021

    Intel будет использовать 3-нм графические узлы TSMC для процессоров Meteor Lake

    Acer представила два сенсорных ультратонких 15,6-дюймовых IPS-монитора Aopen 16PM6Q и 16PM6QT

    ССЫЛКИ