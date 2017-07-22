Компания OPPO анонсировала линейку новых смартфонов Reno7. В нее вошли модели Reno7, Reno7 Pro и Reno7 SE. Они, в целом, похожи между собой, хотя есть и существенные отличия.
Две модели - OPPO Reno7 и Reno7 SE оснащены 6,43-дюймовым AMOLED-экраном, а Reno7 Pro - 6,55-дюймовым AMOLED-экраном. Во всех трех случаях они имеют разрешение FHD+ (2400х1080 пикселей) и частоту обновления 90 Гц. Другие характеристики дисплеев - частота дискретизации при касании 180 Гц и яркость до 600 нит. Для защиты от появления царапин используется покрытие Corning Gorilla Glass 5. Модель Pro имеет более высокую яркость - до 920 нит.
Главное отличие - это чипсет: OPPO Reno7 работает на платформе Snapdragon 778G, Reno7 SE - на Dimensity 900, а 7 Pro - на Dimensity 1200-Max.
Важной отличительной особенностью новой линейки стал дизайн. При изготовлении корпуса для моделей Reno7 и 7 Pro применен особый процесс литографии, пришедший из аэрокосмической промышленности. Внешне он напоминает сияние звезд или блеск свежевыпавшей росы. На задней панели создается визуальный эффект, напоминающий метеоритный дождь. У модели Reno7 Pro в области модуля камер размещено специальное кольцо из светодиодов, создающее красивый эффект обрамления.
Выбор чипсетов также имеет значение. 6-нм платформа MediaTek Dimensity 900 выстроена из двух ядер Cortex-A78 с тактовой частотой 2,4 ГГц, шести ядер Cortex-A55, работающих на частоте 2 ГГц, графического процессора Mali-G68 MC4. 6-нм мобильная платформа Snapdragon 778G имеет четыре ядра Kryo 670 с частотой 2,4 ГГц и четыре Kryo 670 с частотой 1,8 ГГц. Графикой занимается GPU Adreno 642L. Самая яркая Pro-модель построена на 6-нм платформе MediaTek Dimensity 1200-MAX с процессором, работающим на тактовой частоте до 3 ГГц, и ускорителем ARM G77 MC9.
Смартфоны имеют 8 Гбайт оперативной памяти LPDDR4x и 128/256 Гбайт основной памяти (UFS 3.1), а Reno7 Pro доступен еще и в версии с 12/256 Гбайт памяти.
OPPO Reno7 и Reno7 Pro оснащены 32-мегапиксельной фронтальной камерой с новым датчиком IMX709. Этот датчик был разработан совместно компаниями Oppo и Sony и использует схему RGBW. Его светочувствительность выросла на 60%, а уровень шумов снизился на 35%. Имеется также поддержка DOL-HDR на аппаратном уровне, что должно положительно сказаться на производительности съемки при включении подсветки.
OPPO Reno7 оснащен 64-мегапиксельной основной камерой, 8-мегапиксельной сверхширокоугольной и 2-мегапиксельной камерой для макросъемки. Смартфон Reno7 Pro использует 50-мегапиксельную основную камеру IMX766, 8-мегапиксельную сверхширокоугольную и 2-мегапиксельной макро-камеры. Наконец, Reno7 SE имеет фронтальную камеру на 16 Мп, основную заднюю камеру на 48 Мп, камеру для макросъемки на 2 Мп и монохромную портретную камеру на 2 Мп.
Телекоммуникационная поддержка полная и представлена в следующей конфигурации: 5G SA / NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax (2,4 ГГц + 5 ГГц), Bluetooth 5.2, GPS / ГЛОНАСС / Beidou, NFC, USB Type-C.
Для питания OPPO Reno 7 SE 5G используется аккумулятор емкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт. У смартфона OPPO Reno 7 5G мощность быстрой зарядки составляет 60 Вт, а у OPPO Reno 7 Pro 5G - 65 Вт.