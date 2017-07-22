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Анонс TWS-наушников OPPO Enco Free 2i TWS с ANC и гарнитуры Enco M32 с шейным ободом

26 ноября 2021, 12:55




Компания OPPO представила TWS-наушники Enco Free 2i TWS и новую гарнитуру с шейным ободом Enco M32 - преемника популярной модели Enco M31, выпущенной в прошлом году.

Наушники OPPO Enco Free 2i TWS оснащены 10-мм драйверами с полимерным титановым покрытием. Они подключаются через Bluetooth 5.2 и поддерживают кодек AAC. Работа наушников отличается высокой отзывчивостью. Задержка при воспроизведении составляет всего 47 мс.

Анонс TWS-наушников OPPO Enco Free 2i TWS с ANC и гарнитуры Enco M32 с шейным ободом


Эта модель обеспечивает высокую пыле- и водозащиту, соответствующую требованиям IP54. Такой уровень защищенности позволяет брать их на пробежку даже в дождливую погоду.

Срок работы батареи составляет до 6,5 часов, а если воспользоваться зарядным чехлом, то до 30 часов. Емкость аккумулятора, правда, не сообщается.

Большое внимание при разработке этой модели было уделено созданию адаптивного активного шумоподавления. Мощность подавления шумов составляет до 42 дБ. При этом технология шумоподавления отличается высокой персонализацией. Она позволяет оптимизировать звучание под слуховой проход пользователя с учетом его размера и формы, создавая «индивидуальное шумоподавление».

Анонс TWS-наушников OPPO Enco Free 2i TWS с ANC и гарнитуры Enco M32 с шейным ободом


В корпус наушников встроены три микрофона, которые помогают значительно понизить уровень шума при разговоре. С их помощью обеспечивается подавление шумов ветра даже при его скорости до 25 км/ч.

Наушники OPPO Enco Free 2i продаются по цене 78 долларов (5900 руб.).

OPPO Enco M32

OPPO Enco M32 оснащены 10-миллиметровыми динамическими драйверами и использует независимую конструкцию звукового резонатора для насыщенных басов. Подключение осуществляется по протоколу Bluetooth 5.0 с высокой скоростью сопряжения двух устройств.

Как и первая модель, наушники OPPO Enco M32 имеют высокую степень защиты от воды и пыли, соответствующую требованиям IP55.

Анонс TWS-наушников OPPO Enco Free 2i TWS с ANC и гарнитуры Enco M32 с шейным ободом


Но самый яркий признак - это сверхдлительное время автономной работы до 28 часов, а также высокоскоростная зарядка, позволяющая за 10 минут подзарядки обеспечить до 20 часов автономной работы.

Модель OPPO Enco M32 стоит 31 доллар (2300 руб.), что делает ее доступной практически каждому.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор TWS-наушников Sony WF-1000XM4. Sony WF-1000XM4 предлагают необычайно качественный, сбалансированный звук, лучшее в своём классе активное шумоподавление, превосходную автономность и огромное число настроек в фирменном приложении. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор TWS-наушников Sony WF-1000XM4: флагман с лучшим шумоподавлением".

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