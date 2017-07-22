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Cмартфон HUAWEI nova 9 приехал в Россию

26 ноября 2021, 15:58




Компания Huawei объявила о начале продаж в России нового смартфона HUAWEI nova 9 с мощной 50-мегапиксельной ультракамерой на базе фирменного сенсора Ultra Vision с диагональю 1/1,56 дюйма. Он известен своей функцией объединения пикселей в группы 2х2 для получения более крупных пикселей размером 2,44 мкм. Эта технология уже была реализована во флагманских моделях HUAWEI P40, теперь ею можно будет воспользоваться и покупателям nova 9.

HUAWEI nova 9 использует мощную четырёхмодульную систему камер. Вместе с уже названной ультракамерой с разрешением 50 Мп используется датчик RYYB с массивом цветных светофильтров и поддержкой технологии повышения качества изображения XD Fusion Engine. Благодаря светофильтрам светочувствительность матрицы выросла на 40% по сравнению со стандартными сенсорами RGGB. Это позволяет получать яркие снимки с высокой детализацией даже в условиях низкого освещения.

Cмартфоны HUAWEI nova 9 приехали в Россию Cмартфоны HUAWEI nova 9 приехали в Россию


В модуль камер входит также 8-мегапиксельный ультраширокоугольный объектив со специальным 2-Мп датчиком глубины резкости. Эта камера подходит для съёмки больших групп людей, пейзажей и интерьеров с возможностью формировать реалистичный эффект боке, размывая задний план и акцентируя внимание на лицах.

Cмартфоны HUAWEI nova 9 приехали в Россию


Селфи-камера HUAWEI nova 9 имеет высокое разрешение 32 Мп, достаточное для съемки селфи-видео в формате 4K. Есть интеллектуальная функция стабилизации изображения. Функция съёмки непрерывного видео с двух модулей позволяет совмещать в одном кадре основное изображение и картинку с фронтальной камеры. В этом случае можно показать не только события, но и реакцию людей на происходящее.

HUAWEI nova 9 имеет яркий экран с диагональю 6,57 дюйма и частотой обновления до 120 Гц. Его разрешение - 2340х1080 пикселей. Экран способен отображать 1,07 млрд цветов палитры P3 и поддерживает динамический диапазон HDR10. Частота дискретизации сенсорной панели равна 300 Гц.

Cмартфоны HUAWEI nova 9 приехали в Россию


HUAWEI nova 9 построен на мобильной платформе Qualcomm Snapdragon 778G 4G с графикой Adreno 642L. Благодаря аккумулятору ёмкостью 4300 мАч, смартфон имеет длительный срок автономной работы. Для быстрой зарядки используется технология HUAWEI SuperCharge с мощностью 66 Вт. Для зарядки до 53% достаточно всего 15 минут, а для полной зарядки - 38 минут.

HUAWEI nova 9 появятся в продаже в официальных магазинах HUAWEI и магазинах-партнёрах по рекомендованной розничной цене 39 999 рублей.

Cмартфоны HUAWEI nova 9 приехали в Россию




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