Компания Intel ранее не только показала дорожную карту новых дискретных видеокарта, но и назвала этапы развития своей архитектуры Intel Arc. Сейчас в ней насчитывается четыре этапа, на каждом из которых будут появляться продукты Arc под своим названием: Alchemist, Battlemage, Celestial и Druid.
Эксперты сразу же задались вопросами: А что будет дальше? Какой пятый этап на этом пути? Очевидно, что название пятого этапа будет начинаться с буквы "E". По слухам, интригу раскроют уже совсем скоро.
Выпуск реальных продуктов для первого этапа уже не за горами. В первом квартале 2022 года появятся первым модели Intel Arc Alchemist для мобильных систем, а во втором квартале - для настольных компьютеров.
Между тем, некоторые эксперты заглядывают еще дальше. Информации о Arc Druid практически нет. Точнее, ее совсем мало.
По данным Intel, для продуктов пятого этапа будет применяться архитектура Xe Next. Название указывает на то, что эти продукты станут преемниками Xe HPG.
В отношении продуктов второго этапа (Battlemage) известно, что они выйдут в 2023 году. Несложно догадаться, что продукты третьего этапа (Celestial) появятся в 2024 году, а четвертого этапа Druid - в 2025 году.
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