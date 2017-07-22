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Поколение графических продуктов Intel Arc Druid наступит в 2025 году

26 ноября 2021, 17:10




Компания Intel ранее не только показала дорожную карту новых дискретных видеокарта, но и назвала этапы развития своей архитектуры Intel Arc. Сейчас в ней насчитывается четыре этапа, на каждом из которых будут появляться продукты Arc под своим названием: Alchemist, Battlemage, Celestial и Druid.

Эксперты сразу же задались вопросами: А что будет дальше? Какой пятый этап на этом пути? Очевидно, что название пятого этапа будет начинаться с буквы "E". По слухам, интригу раскроют уже совсем скоро.

Поколение графических продуктов Intel Arc Druid наступит в 2025 году


Выпуск реальных продуктов для первого этапа уже не за горами. В первом квартале 2022 года появятся первым модели Intel Arc Alchemist для мобильных систем, а во втором квартале - для настольных компьютеров.

Между тем, некоторые эксперты заглядывают еще дальше. Информации о Arc Druid практически нет. Точнее, ее совсем мало.

Поколение графических продуктов Intel Arc Druid наступит в 2025 году


По данным Intel, для продуктов пятого этапа будет применяться архитектура Xe Next. Название указывает на то, что эти продукты станут преемниками Xe HPG.

В отношении продуктов второго этапа (Battlemage) известно, что они выйдут в 2023 году. Несложно догадаться, что продукты третьего этапа (Celestial) появятся в 2024 году, а четвертого этапа Druid - в 2025 году.

Поколение графических продуктов Intel Arc Druid наступит в 2025 году


Эту же информацию подтвердил блогер Bryce:





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