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Мин-Чи Куо: Apple анонсирует гарнитуру AR/VR в 2022 году

26 ноября 2021, 18:24




Известный аналитик, эксперт по всему, что делает Apple, Мин-Чи Куо высказал предположение, что разработка долгожданной гарнитуры AR/VR почти завершена. Apple, по-видимому, готовится сейчас к ее анонсу в следующем 2022 году.

Со слов аналитика, новый продукт, несмотря на свою компактность, будет предлагать вычислительную мощность, соразмерную с мощностью настольного компьютера Mac. Гарнитура также сможет работать автономно, при отсутствии iPhone.

Мин-Чи Куо: Apple анонсирует гарнитуру AR/VR в 2022 году


Эти сведения были изложены в докладной записке Мин-Чи Куо, которую он традиционно направляет в адрес инвесторов. Далее эта информация расходится по знакомым, в число которых входят исследователи издания 9To5Mac.

Куо заявил, что гарнитура AR будет оснащена двумя дисплеями micro OLED компании Sony с уровнем разрешения 4K.

Мин-Чи Куо: Apple анонсирует гарнитуру AR/VR в 2022 году


Секрет огромной вычислительной мощности, скрытой в гарнитуре AR/VR, объясняется использованием процессора высокой производительности. Он станет основой развития экосистемы будущей гарнитуры AR/VR. В этом Apple принципиально отличается от гарнитур AR других брендов.

По словам аналитика, компания не планирует останавливаться на достигнутом. На перспективе ближайших 10 лет Apple планирует развивать гарнитуру AR/VR и добиться того, чтобы пользователи отказались от своих iPhone и перешли полностью на гарнитуру AR/VR.

Мин-Чи Куо: Apple анонсирует гарнитуру AR/VR в 2022 году


Отказ от обязательного использования iPhone в связке с новой гарнитурой AR/VR объясняется тем, что иначе ее развитие будет тесно связано с прогрессом iPhone. Со слов аналитика, это не входит в планы Apple. Компания намерена сделать самостоятельный продукт, поэтому жесткая привязка к iPhone признана недопустимой.



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