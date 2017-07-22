Российский концерн «Калашников», похоже, собирается анонсировать выпуск электромобилей повышенной проходимости. Такой вывод можно сделать после публикации патента на дизайн двух моделей, разработанный концерном: квадрацикла UV-4 на четырех колесах и безымянной трехколесной модели. Новые электромобили отличаются минимализмом в дизайне и рассчитаны на эксплуатацию в труднопроходимой местности.
Впервые российская компания показала свой прототип электромобиля в 2018 году, продемонстрировав свой интерес к индустрии электромобилей. Показанный в прошлом электромобиль имел достаточно красивый вид, по оценкам экспертов. Патент концепта, который появился на сайте Федерального института промышленной собственности, содержит значительную часть тех элементов, которые были показаны в 2018 году.
Срок действия патента исчисляется с момента подачи заявки - 27 мая 2021. Главная его идея - это прочный, безопасный сварной каркас. Внутри каркаса размещается салон, отличающийся аскетическим удобством.
В то же время салон может быть достаточно уютным. Он полностью закрыт. Это исключает воздействие на пассажиров неблагоприятных факторов: грязи, снега, влаги. Салон имеет два ряда, предоставляя пассажирам удобство для размещения.
Характерный профиль автомобиля создают открытые колеса. Такой дизайн не приводит к скоплению грязи при движении, особенно если снять защитные щитки от брызг. Благодаря этому, автомобиль может легко перемещаться по загрязненным трассам, имеет высокую проходимость даже на размытой дороге.
Габаритные размеры автомобиля: 3,4 м (длина), 1,5 м (ширина), 1,8 м (высота). Внутри могут быть размещены кондиционер, аудио-музыкальная система, приспособления для регулируемой подвески.
По данным патентозаявителя, модель UV-4 оснащена электродвигателем мощностью 67 л.с. Это позволяет развивать максимальную скорость до 80 км/ч. Запас хода от одной зарядки аккумулятора - 150 км.
Вторая модель представляет собой трицикл. Он не имеет названия. Эта модель имеет меньшие габаритные размеры, чем UV-4. Передняя часть и шасси имеют тот же дизайн, что у UV-4, салон короче, однорядный и без дверей.