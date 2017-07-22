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«Калашников» защитил патентом свои права на электромобиль высокой проходимости

26 ноября 2021, 22:48




Российский концерн «Калашников», похоже, собирается анонсировать выпуск электромобилей повышенной проходимости. Такой вывод можно сделать после публикации патента на дизайн двух моделей, разработанный концерном: квадрацикла UV-4 на четырех колесах и безымянной трехколесной модели. Новые электромобили отличаются минимализмом в дизайне и рассчитаны на эксплуатацию в труднопроходимой местности.

«Калашников» защитил патентом свои права на электромобиль высокой проходимости


Впервые российская компания показала свой прототип электромобиля в 2018 году, продемонстрировав свой интерес к индустрии электромобилей. Показанный в прошлом электромобиль имел достаточно красивый вид, по оценкам экспертов. Патент концепта, который появился на сайте Федерального института промышленной собственности, содержит значительную часть тех элементов, которые были показаны в 2018 году.

«Калашников» защитил патентом свои права на электромобиль высокой проходимости


Срок действия патента исчисляется с момента подачи заявки - 27 мая 2021. Главная его идея - это прочный, безопасный сварной каркас. Внутри каркаса размещается салон, отличающийся аскетическим удобством.

В то же время салон может быть достаточно уютным. Он полностью закрыт. Это исключает воздействие на пассажиров неблагоприятных факторов: грязи, снега, влаги. Салон имеет два ряда, предоставляя пассажирам удобство для размещения.

Характерный профиль автомобиля создают открытые колеса. Такой дизайн не приводит к скоплению грязи при движении, особенно если снять защитные щитки от брызг. Благодаря этому, автомобиль может легко перемещаться по загрязненным трассам, имеет высокую проходимость даже на размытой дороге.

«Калашников» защитил патентом свои права на электромобиль высокой проходимости


Габаритные размеры автомобиля: 3,4 м (длина), 1,5 м (ширина), 1,8 м (высота). Внутри могут быть размещены кондиционер, аудио-музыкальная система, приспособления для регулируемой подвески.

По данным патентозаявителя, модель UV-4 оснащена электродвигателем мощностью 67 л.с. Это позволяет развивать максимальную скорость до 80 км/ч. Запас хода от одной зарядки аккумулятора - 150 км.

«Калашников» защитил патентом свои права на электромобиль высокой проходимости


Вторая модель представляет собой трицикл. Он не имеет названия. Эта модель имеет меньшие габаритные размеры, чем UV-4. Передняя часть и шасси имеют тот же дизайн, что у UV-4, салон короче, однорядный и без дверей.

«Калашников» защитил патентом свои права на электромобиль высокой проходимости




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