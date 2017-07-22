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NVIDIA попробует устранить дефицит видеокарт за счет выпуска RTX 2060 12 GB

29 ноября 2021, 13:59




Намеченный на 7 декабря анонс графической карты NVIDIA RTX 2060 многие, и в первую очередь геймеры, ждут с нетерпением. Для этого есть веские причины. Многие рассчитывают, что эта новинка станет более дешевой альтернативой для рынка, чем дефицитная RTX 3060 12 GB.

Первая модель видеокарты GeForse RTX 2060 6GB появилась еще в январе 2021. Это был ответ NVIDIA на приближающийся кризис с доступностью графических карт. Позднее, в феврале, NVIDIA выпустила видеокарту RTX 3060 Ti. Но несмотря на возросшее предложение, стремительного роста дефицита видеокарт, который начался в начале 2021 года и достиг апогея к лету, не удалось избежать. Стало понятно, что необходимо выпускать другие решения среднего уровня, чтобы как-то решить проблему.

NVIDIA попробует устранить дефицит видеокарт за счет выпуска RTX 2060 12 Gb


В июле NVIDIA выпустила обновленную модель GeForse RTX 2060 Super. В сентябре появилась NVIDIA RTX 3060 (без Ti). Последняя предлагала пользователям хорошую производительность и увеличенный до 12 Гбайт буфер памяти. Но позднее NVIDIA совершила ошибку, дав возможность разблокировать видеокарту для майнинга с максимально возможным хешрейтом. Ситуация на рынке не выравнивалась. Это вынуждало NVIDIA искать другие варианты.

Новая видеокарта NVIDIA RTX 2060 12 Gb, ожидаемая в начале декабря, будет иметь мощный набор из 2176 ядер CUDA. На фоне прежних 1920 ядер CUDA, которые предлагались в конфигурации январской версии RTX 2060 6GB, это выглядит как мощное дополнение.

Графический процессор TU106 будет иметь более высокий TDP (по умолчанию) - 184 Вт, что также смотрится выигрышным по сравнению со 175 Вт у модели SUPER.

NVIDIA попробует устранить дефицит видеокарт за счет выпуска RTX 2060 12 Gb


В то же время эти характеристики вызывают определенное недопонимание. С одной стороны, по характеристикам новая модель RTX 2060 12 GB очень похожа на RTX 2060 SUPER. С другой, она заметно отличается по контрольным параметрам. Например, модель 2060 SUPER использует более широкую 256-битную шину памяти, что позволяет ей поднять вычислительную производительность видеокарты. В то же время у видеокарты RTX 2060 12GB будет более узкая 192-битная шина памяти, хотя ее тепловая мощность вроде выше.

Позднее вся предварительно полученная информация была подтверждена. Стали также известны режимы разгона. По слухам, по умолчанию будет задана частота разгона 1650 МГц, хотя встречалась также информация, что в продажу могут поступить модели с разгонной частотой 1690 МГц.

Если подытожить, видеокарту NVIDIA RTX 2060 12 GB можно рассматривать как более дешевой вариант RTX 3060 12 GB. Многие эксперты надеются, что новинка станет более доступной для приобретения, в отличие от все еще дефицитной RTX 3060 12 GB.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших видеокарт для игр. Выбрать лучшую видеокарту для игр непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная видеокарта, для других самая производительная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем ежемесячно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую видеокарту для игр в любой ценовой категории - от дешевле $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка".

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