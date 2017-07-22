Бренд ASUS Republic of Gamers (ROG) анонсировал выпуск высокопроизводительного двухдиапазонного игрового маршрутизатора Rapture GT-AX6000 с поддержкой Wi-Fi 6 (802.11ax).
Его первое отличие, которое сразу бросается в глаза - это футуристический дизайн. Игровой маршрутизатор позволяет устойчиво подключать сразу несколько устройств. Он оснащен 64-разрядным 4-ядерным процессором Broadcom с тактовой частотой 2,0 ГГц. За поддержку WiFi 6 по схеме 4x4 отвечает флагманский чипсет Broadcom. Такое сочетание позволяет получать скорость беспроводной связи до 6000 Мбит/с за счет использования утилиты ускорения ASUS RangeBoost Plus.
Благодаря сочетанию каналов 160 МГц, технологий OFDMA и MU-MIMO, подключение по Wi-Fi 6 обеспечивает пропускную способность и сетевую эффективность в средах с плотным трафиком, которая в 4 раза превышает обычное подключение через антенну. Такой вариант передачи можно считать идеальным решением при использовании в густонаселенных районах.
Большой привлекательностью обладает функция агрегирования WAN. Она позволяет комбинировать использование порта 2,5 Гбит/с с портом 1 Гбит/с. В результате удается раскрыть полосу пропускания WAN шириной до 3,5 Гбит/с, что можно назвать быстрым соединением даже для новейших сверхскоростных интернет-провайдеров. Такую огромную пропускную способность интернета можно раздавать через WiFi 6 или через второй порт 2,5 Гбит/с в режиме LAN.
Другая полезная функция - это агрегация LAN. Благодаря ей, пользователи могут соединить вместе два порта LAN с пропускной способностью 1 Гбит/с и получить 2-Гбит соединение LAN. Такое решение удобно при наличии мощных сетевых устройств, таких как NAS или настольный ПК.
Маршрутизатор Rapture GT-AX6000 поддерживает настраиваемые световые эффекты ASUS Aura RGB. Функция ASUS AiMesh дает возможность построить mesh-сеть WiFi для всего дома. Для этого подойдут любые маршрутизаторы, совместимые с ASUS AiMesh, которые будут применяться в качестве mesh-узлов. С их помощью можно расширить покрытие сети и устранить мертвые зоны, обеспечив сверхбыстрый и надежный Wi-Fi во всем доме.
Пригодится также и приложение ASUS Router. Оно позволяет геймерам одним щелчком включить режим мобильной игры. В этом случае сразу устанавливается приоритетность для трафика, исходящего от мобильного телефона. Тот получает более низкий пинг и уменьшенную задержку.