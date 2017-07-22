В распоряжении исследователей издания TechPowerUp попали пиратские снимки процессоров Intel линейки Intel Core «Alder Lake» 12-го поколения, предназначенных для оснащения настольных потребительских систем. Ожидается, что новые процессоры будут анонсированы в январе 2022 года.
Снимками поделился инсайдер из Китая, представляющийся под именем DDAA117. С его слов, Intel представит модели модели с индексом «K» с разблокированным ядром для разгона и чипсеты с индексом «KF» с заблокированным процессором.
Анонимный пользователь предоставил снимки сразу нескольких процессоров: Core i9-12900 (SRL4E), Core i5-12600 (SRL4F), i5-12500 (SRL4G) и i5-12400 (SRL4P).
Исследователи отмечают, что в модельном ряду также ожидаются модели Core i7-12700, Core i3-12300 и Core i3-12100, а также процессоры серии "F". Последние отличаются тем, что в них отсутствует встроенное графическое ядро. Эти модели могли быть интересны пользователям, которые хотят оснастить своим компьютеры видеокартами для дискретной графики и при этом хотят хотя бы немного сэкономить.
Помимо фотографий появилась информация о будущих новинках. Прежде всего о процессоре Core i9-12900. Он будет содержать 16 ядер в конфигурации 8P+8E с рабочими частотами 2,4 ГГц и частотой разгона 5,1 ГГц. Процессор получит 30 Мбайт кэш третьего уровня (L3).
Другая модель - Core i7-12700 - будет слабей и будет нести 12 ядер в конфигурации 8P+4E; их рабочие частоты будут на 200-300 МГц ниже, чем у Core i9-12900.
Серия Core i5 будет представлена тремя моделями: Core i5-12600 (базовая частота 3,3 ГГц, частота разгона 4,8 ГГц); Core i5-12500 (базовая частота 3,0 ГГц, частота разгона 4,6 ГГц); Core i5-12400 (базовая частота 2,5 ГГц, , частота разгона 4,4 ГГц). По имеющимся данным, у этих процессоров будут полностью отключены E-ядра.
Что касается Core i3-12300, то его разгонная частота составит 4,4 ГГц, а для Core 12100 --4,3 ГГц.
Ожидается, что помимо анонса названных процессоров Intel объявит о расширении набора чипсетов для материнских плат с поддержкой Alder Lake. В настоящее время единственный вариант чипсета для сокета LGA1700 - это Z690. По слухам, Intel планирует добавить в линейку также H670, W680, B660 и, возможно, даже H610.
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