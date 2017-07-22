Китайская компания Innosilicon провела техническую конференцию Fantasy One, на которой представила серию новых видеокарт Fantasy One с поддержкой DirectX. Они построены на базе собственного процессора дискретной графики Fantasy One.
Компания Innosilicon была известна прежде всего как производитель асиков для майнинга. История бренда начинается с 2006 года. Изначально Innosilicon занималась производством полупроводников для электронной техники, но с появлением рынка криптовалют поменяла свою специализацию и развернула ее в сторону производства устройств для майнинга - асиков (asic).
Видеокарта Innosilicon Fantasy One. Источник: Innosilicon / VideoCardz
На прошедшем мероприятии были раскрыты детали и планы развития нового графического процессора Fantasy One. В его основе использована архитектура Imagination (если более точно, платформа BXT).
Архитектуре BXT была разработана компанией Innosilicon Technology на базе PowerVR. По оценкам производителя, новое решение содержит большой объем инноваций в области аппаратной поддержки дискретной графики: поддержка 3D-рендеринга с уровнем разрешения 4K/8K; механизм для высокопроизводительных «умных вычислений; средства адаптируемости под различные прикладные решения; богатые возможности настройки «в один шаг». Другие подробности не сообщаются.
Fantasy One Type A
Помимо самого GPU, была представлена линейка новых видеокарт - с одним (Type A) или двумя (Type B) графическими процессорами.
Видеокарты для потребителей/рабочих станций с одним графическим процессором получили название Fantasy One Type A. На самом деле они представляют собой многочиповую (чиплетную) конструкцию. К сожалению, подробной информации о внутреннем строении новых систем сообщается совсем немного.
Согласно имеющимся данным, новый графический процессор Innosilicon обеспечивает производительность до 5 TFLOPS в операциях с одинарной точностью и скорость заполнения на уровне 160 GPixel/s. Видеокарта оснащена разъемами DisplayPort 1.4, HDMI 2.1 и VGA. Для работы может быть использовано до 16 Гбайт видеопамяти GDDR6(X), доступной через 128-битный интерфейс.
До сих пор технология G6X была представлена эксклюзивно только для графических процессоров NVIDIA/Micron Ampere. Innosilicon, по всей видимости, провел большой объем исследований в области технологии модуляции PAM4 (4 Pulse Amplitude Modulation), используемой для высокоскоростного межсоединения сигналов в полупроводниковых продуктах следующего поколения. Благодаря этим наработкам, компании удалось поднять пропускную способность памяти до 19 Гбит/с на своих решениях GDDR6X.
При относительно коротком интерфейсе шины памяти можно ожидать существенного роста пропускной способности. По оценкам производителя, теоретический максимум доходит до 304 Гбайт/с. Это позволяет поставить решение Innosilicon Fantasy One Type A в один ряд с используемыми в Radeon RX 6700XT и Radeon RX 6600XT.
Innosilicon Fantasy One Type A. Источник: Innosilicon
Fantasy One Type B
Видеокарты Innosilicon Fantasy One Type B выделяются прежде всего наличием двух графических процессоров Fantasy One на борту, соединенных через интерфейс Innolink. Они могут быть оборудованы набором вентиляторов (до трех), хотя есть и решения без вентилятора. Вычислительная мощность этих видеокарт доходит до 10 TFLOPS, а скорость заполнения - до 320 GPixel/s.
Карты Type B могут обеспечить одновременную обработку 32 потоков данных уровня 1080p/60 или 64 потоков уровня 720p/30. Для работы может использоваться до 32 Гбайт буферной видеопамяти GDDR6(X), хотя передача данных ограничена 128-битным интерфейсом, которым соединен каждый графический процессор. Все карты Type B имеют интерфейс PCI-Express 4.0 шириной X16.
Innosilicon Fantasy One Type B. Источник: Innosilicon
Карты Type B предоставляют поддержку для графических API OpenGL, OpenGL ES, OpenCL, Vulkan и DirectX. Поэтому их можно использовать не только для запуска прикладных задач, но и также и для игр. К сожалению, производитель не указал, какая именно версия графического API Microsoft поддерживается.
В ходе мероприятии было проведено тестирование новых графических карт, в том числе на пакете Unigine Heaven OpenGL. К сожалению, о результатах тестов не сообщается.
Помимо этого, было объявлено, что компания работает над созданием семейства графических процессоров следующего поколения - Fantasy 2 и 3. Innosilicon планирует использовать для них 5-нм техпроцесс.
Видеокарты Innosilicon Fantasy One. Источник: Innosilicon
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