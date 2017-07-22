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Анонс Redmi Note 11T 5G: мощная камера, емкая батарея и 5G за $226

30 ноября 2021, 14:42




Компания Redmi представила последний в этом году телефон в свой популярной линейке доступных смартфонов Redmi Note 11. Новая модель получила название Redmi Note 11T 5G. Она пришла на смену Redmi Note 10T 5G, выпущенному в июле этого года. Главная притягательная сила новинки - обновление чипсета и поддержка сетей 5G для бюджетных пользователей.

Впрочем, можно сразу оговориться, предыдущая модель также поддерживала 5G. Поддержка сетей нового поколения уже не является wow-фактором для пользователей, но для российских граждан - это до сих пор «бесполезная роскошь»...

Анонс Redmi Note 11T 5G: оперативной памяти стало больше, чем в Note 11 5G


Новый смартфон Redmi Note 11T 5G имеет традиционный для последнего времени крупный, 6,6-дюймовый ЖК-дисплей с разрешением Full HD+ (1080х2400 пикселей). Фактически - это уже стандарт для рынка. Redmi не отходит от стандарта и при выборе «кинематографических» пропорций - 20:9, «как доктор прописал». Дисплей поддерживает переменную частоту обновления 50/60/90 Гц, частоту дискретизации до 240 Гц, экран защищен покрытием Corning Gorilla Glass 3.

В круглом отверстии по центру экрана расположена 16-мегапиксельная селфи-камера с диафрагмой f/2,45.

Анонс Redmi Note 11T 5G: оперативной памяти стало больше, чем в Note 11 5G


Аппаратная платформа взята как универсальное целое от всего ряда Note 11 - 6-нм чипсет MediaTek Dimensity 810 с графическим процессором Mali-G57 MC2. Изнутри он представлен в следующем виде - два ядра Cortex-A76 с частотой 2,4 ГГц и шесть ядер Cortex-A55 на частоте 2 ГГц. На пару установлено 6/8 Гбайт оперативной памяти LPDDR4X и 64/128 Гбайт основной памяти (UFS 2.2), расширяемой до 1 Тбайт с помощью карт microSD. В качестве операционной системы используется Android 11 с оболочкой MIUI 12.5.

В смартфоне установлены основная 50-мегапиксельная камера с диафрагмой f/1.8, светодиодная вспышка и сверхширокоугольная камера с разрешением 8 Мп и диафрагмой f/2.2. Датчик отпечатков пальцев размещен на боковом торце смартфона. Есть также ИК-датчик.

Питание осуществляется от батареи емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт. Благодаря присутствию линейного вибромотора Х-axis, пользователи могут играть с удовольствием, как минимум, в казуальные игры.

Коммуникационные возможности представлены в следующем виде: 5G (n1 / n3 / n5 / n8 / n28 / n40 / n78), Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2,4 ГГц + 5 ГГц), Bluetooth 5.1, GPS, USB Type-C.

Анонс Redmi Note 11T 5G: оперативной памяти стало больше, чем в Note 11 5G


Цены на смартфон Redmi Note 11T 5G:


  • 6 + 64 Гбайт - ~17 000 руб.
  • 6 + 128 Гбайт - ~18 000 руб.
  • 8 + 128 Гбайт - ~20 000 руб.




Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Samsung Galaxy Z Fold3 5G. Новый Samsung Galaxy Z Fold3 5G получил усиленную рамку из армированного алюминия, его дисплей стал на 80% более износостойким и ко всему прочему обзавёлся поддержкой стилуса. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Samsung Galaxy Z Fold3 5G: новая веха в истории складных смартфонов".

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