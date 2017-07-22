Компания Redmi представила последний в этом году телефон в свой популярной линейке доступных смартфонов Redmi Note 11. Новая модель получила название Redmi Note 11T 5G. Она пришла на смену Redmi Note 10T 5G, выпущенному в июле этого года. Главная притягательная сила новинки - обновление чипсета и поддержка сетей 5G для бюджетных пользователей.
Впрочем, можно сразу оговориться, предыдущая модель также поддерживала 5G. Поддержка сетей нового поколения уже не является wow-фактором для пользователей, но для российских граждан - это до сих пор «бесполезная роскошь»...
Новый смартфон Redmi Note 11T 5G имеет традиционный для последнего времени крупный, 6,6-дюймовый ЖК-дисплей с разрешением Full HD+ (1080х2400 пикселей). Фактически - это уже стандарт для рынка. Redmi не отходит от стандарта и при выборе «кинематографических» пропорций - 20:9, «как доктор прописал». Дисплей поддерживает переменную частоту обновления 50/60/90 Гц, частоту дискретизации до 240 Гц, экран защищен покрытием Corning Gorilla Glass 3.
В круглом отверстии по центру экрана расположена 16-мегапиксельная селфи-камера с диафрагмой f/2,45.
Аппаратная платформа взята как универсальное целое от всего ряда Note 11 - 6-нм чипсет MediaTek Dimensity 810 с графическим процессором Mali-G57 MC2. Изнутри он представлен в следующем виде - два ядра Cortex-A76 с частотой 2,4 ГГц и шесть ядер Cortex-A55 на частоте 2 ГГц. На пару установлено 6/8 Гбайт оперативной памяти LPDDR4X и 64/128 Гбайт основной памяти (UFS 2.2), расширяемой до 1 Тбайт с помощью карт microSD. В качестве операционной системы используется Android 11 с оболочкой MIUI 12.5.
В смартфоне установлены основная 50-мегапиксельная камера с диафрагмой f/1.8, светодиодная вспышка и сверхширокоугольная камера с разрешением 8 Мп и диафрагмой f/2.2. Датчик отпечатков пальцев размещен на боковом торце смартфона. Есть также ИК-датчик.
Питание осуществляется от батареи емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт. Благодаря присутствию линейного вибромотора Х-axis, пользователи могут играть с удовольствием, как минимум, в казуальные игры.
Коммуникационные возможности представлены в следующем виде: 5G (n1 / n3 / n5 / n8 / n28 / n40 / n78), Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2,4 ГГц + 5 ГГц), Bluetooth 5.1, GPS, USB Type-C.