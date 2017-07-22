В распоряжение исследователей онлайн-издания Videocardz попали несколько слайдов с описанием готовящихся к выпуску мобильных чипсетов Qualcomm Snapdragon 8 Gen1 и G3x. Ими будут оснащаться продукты 2022 года. Первые - это новый флагманский чипсет для смартфонов, второй - новый чипсет для портативных игровых консолей Razer (его анонс должен состояться через день).
Qualcomm Snapdragon G3x
Известно, что новый чипсет создавался в тесном сотрудничестве с производителем игровой консоли - компанией Razer.
Будущая консоль оснащена OLED-дисплеем с разрешением HDR и частотой обновления 120 Гц. Она имеет емкую батарею на 6000 мАч, которая способна обеспечить длительный игровой процесс.
Изучение слайдов позволяет сделать вывод, что будущее игровое устройство позволит запускать потоковые игры, а для игр можно будет загружать контент с облака Xbox Game Cloud.
Новое устройство оснащено адаптерами Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2, у него есть веб-камера для передачи видео уровня 1080p. Консоль можно использовать для стриминга - трансляции видео в сеть.
Qualcom Snapdragon G3x и комплект для портативных устройств Razer, Источник: Qualcomm
Qualcomm Snapdragon 8 Gen1
Многих интересует, что нового собирается предложить Qualcomm в своем будущем флагманском чипсете Snapdragon 8 Gen1.
Как стало известно, его производительность вырастет на 20%, а энергоэффективность поднимается на 30%, чем у нынешнего флагмана - Qualcomm 888+. Эти достижения получены за счет нового аппаратного оснащения.
Производство нового Snapdragon 8 Gen1 будет ориентировано на использование техпроцесса 4 нм. В состав чипсета войдет графический процессор Adreno 4-го поколения.
Оценивая возможности поддержки графики через Snapdragon 8 Gen1, инженеры Qualcomm рассчитывают получить рост производительности на 30% и экономии энергозатрат на 25%. Источник ускорения и оптимизации - использование новой архитектуры.
За оптимизацию игровых функций расчета сцен будет отвечать специальный механизм Qualcomm AI-Engine 7 поколения. На него будут возложены задачи поддержки ИИ, рост производительности в этих операциях оценивается на уровне 4-кратного роста.
Много сделано в отношении повышения безопасности нового чипсета.
Значительно улучшена ISP-обработка, отвечающая за видеотрансляции. Новый процессор обработки изображения (ISP) стал 18-разрядным. Он позволит записывать видео уровня 8К HDR, а качество съемки в условиях плохой освещенности выросло в пять раз.
При обработке снимков с камеры ISP-датчик способен работать со скоростью до 3,2 GPixels/s.
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