Компания Qualcomm официально объявила о выпуске новой флагманской платформы - 4-нм чипсета Snapdragon 8 Gen 1. Анонс состоялся на мероприятии Qualcomm Snapdragon Tech Summit 2021.
Впервые в мире у мобильной платформе появился модемный блок Snapdragon X65 5G-RF для доступа к сетям 5G со скоростью до 10 Гбит/с. Появился в ней и Qualcomm FastConnect 6900, обеспечивающий поддержку Wi-Fi 6 и 6E со скоростью передачи данных до 3,6 Гбит/с.
Новый чипсет использует процессорный блок Kryo, выстроенный на базе архитектуры ARMv9. Он охватывает одно ядро Kryo Prime (на базе Arm Cortex-X2) с тактовой частотой до 3,0 ГГц, три ядра Kryo Performance (на базе A710) с частотой до 2,50 ГГц и четыре Kryo Efficiency (на базе A510) с частотой до 1,80 ГГц.
Переход на новую архитектуру позволил поднять производительность процессора на 20%, энергоэффективность - на 30%. В системе установлен графический процессор Adreo следующего поколения: рост производительности составил 30%, энергоэффективности - 25%.
Новый чипсет впервые в отрасли оснащен 18-битным сигнальным процессором (ISP) для функций обработки фото и видео с производительностью до 3,2 гигапикселей/с, блоком искусственного интеллекта (AI) 7-го поколения и Qualcomm Hexagon, обеспечивающим удвоение скорости обработки матричных операций и позволяющим использовать в два раза больше памяти, чем предшественник.
Новая модемная система Snapdragon X65 5G 4-го поколения впервые в мире позволяет получать данные в сетях 5G со скоростью до 10 Гбит/с. Поддерживаются диапазоны 5G mmWave и Sub 6 GHz, а также режимы SA и NSA.
Для полосы частот в диапазоне mmWave полоса пропускания имеет ширину 1000 МГц; это позволяет принимать данные через 8 несущих. Поддерживается антенная система 2х2 MIMO. При работе в полосе частот Sub-6 GHz ширина диапазона может составлять 300 МГц, антенная система - 4 × 4 MIMO.
В работе камер применяется новая технология Snapdragon Sight. В ее состав входит 18-битный сигнальный процессор (ISP), который обеспечивает 4000-кратный рост скорости сбора данных по сравнению с предшественником. Это позволяет существенно расширить возможности обработки фото-данных, что отражается в серьезном расширении поддерживаемого динамического диапазона, цвета и резкости. Доступен захват видео на уровне 8K HDR, что позволяет снимать в формате HDR10+ при охвате 1 млрд оттенков цвета.
В новой системе применяется движок Bokeh Engine, позволяющий добавлять в видео красивый мягкий эффект боке в виде фона. Производитель отмечает существенное повышение энергоэффективности, поддержку функции блокировки/разблокировки отображения лиц.
Поддержка функций ИИ реализована с помощью нового механизма Qualcomm AI Engine 7-го поколения. Он выстроен на базе процессора Qualcomm Hexagon. Производительность в тензорных операциях выросла в 2 раза по сравнению с предшественником. Также в 2 раза увеличился объем доступной разделяемой памяти. Используются интеллектуально интегрированные фильтры Leica Leitz Look.
С точки зрения игр выделяется поддержка более чем 50 игровых функций Snapdragon Elite. По оценке производителя, Snapdragon 8 Gen 1 способен обеспечить плавную реакцию и насыщенную цветопередачу HDR-сцен с уровнем визуального качества, характерным для настольных компьютеров.
Технология поддержки аудио охватывает интегрированные средства Bluetooth 5.2 и технологию Snapdragon Sound. Среди ключевых особенностей платформы отмечается появление технологии Qualcomm aptX Lossless, обеспечивающей беспроводную передачу аудио без потери качества.
Много внимания при разработке нового чипсета было уделено развитию функций безопасности. Прежде всего это затронуло функции защиты хранилища данных. Впервые для платформы Snapdragon реализован механизм управления доверием, который распространяется на приложения и сервисы. Реализован новый стандарт цифровых ключей Android Ready SE, который позволяет использовать смартфон для управления запорными механизмами автомобилей. Реализована поддержка iSIM на базе Qualcomm Secure Processing Unit.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших процессоров для игр. Выбрать лучший процессор для игр непросто - для кого-то лучшим может быть самый доступный процессор, для других - самый производительный. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем регулярно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучший процессор для игр в любой ценовой категории - от $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка".