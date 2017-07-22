Недавно компания Xiaomi подала заявку на регистрацию нового товарного знака - «Xiaomi Pay».
Как стало известно, статус этого товарного знака официально изменился. Теперь он имеет статус «зарегистрированный». Это может указывать на то, что компания успешно прошла регистрацию нового бренда. Очевидно, что он будет связан с поддержкой собственного финансового сервиса Xiaomi и ее технологической платформы.
Ранее компания уже представляла аналогичный товарный знак в апреле 2021 года. Это был был знак «Mi Pay».
Этот международный товарный знак рассматривался как ссылка на платежную финансовую систему Xiaomi, имеющую защиту и все атрибуты международной классификации. Позднее компания официально отказалась от развития бренда «Mi». Поэтому отказ от прежнего товарного знака и замена его на новый выглядит логичной. Вместо Mi Pay теперь Xiaomi Pay.
Сразу необходимо отметить, что ранее Xiaomi выпускала ремешки для часов под названием Mi Pay. Они имеют встроенный чип NFC и могут рассматриваться как носимые гаджеты для бесконтактных платежей. Видимо, теперь сменится и их название.