РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Полупрозрачные наушники AirPods и адаптер Apple 29W оказались инженерными прототипами

01 декабря 2021, 17:32




Джулио Зомпетти, поклонник Apple и собиратель исторических гаджетов, в свое время опубликовал в Твиттере изображения наушников Apple AirPods и адаптера Apple 29W. Отличительной особенностью этих гаджетов было использование прозрачного корпуса.

На снимках наушников Apple AirPods не было четкого указания, к какому поколению относится это устройство - к первому или ко второму. Наушники были помещены в прозрачный пластиковый корпус, который начинался от области ушной горловины и захватывал всю длину стержня.

Полупрозрачные наушники AirPods и адаптер Apple 29W оказались инженерными прототипами


Достоинством прозрачного корпуса была не только необычность дизайна, но еще и то, что хорошо были видны внутренние детали устройства беспроводной гарнитуры. По оценкам экспертов, скорее всего, это был инженерный прототип, который предназначался для тестирования.

Неделю назад Джулио Зомпетти поделился еще одним изображением. На этот раз было показано зарядное устройство Apple 29W в прозрачном корпусе. Такой адаптер поставлялся в комплекте с 12-дюймовым ноутбуком MacBook, но позднее был снят с производства и заменен на адаптер мощностью 30 Вт.

Полупрозрачные наушники AirPods и адаптер Apple 29W оказались инженерными прототипами


По мнению экспертов, которые познакомились с названными фотографиями, Apple ограничилась лишь выпуском их прототипов. Они предназначались для внутреннего тестирования и маловероятно, чтобы Apple планировало когда-либо запустить подобные изделия в массовую серию.

По мнению экспертов, это противоречит эстетике бренда. Apple выпускает AirPods только белого цвета. Пользователи лишены возможности выбора. Поэтому выпуск прозрачного варианта оформления был маловероятен.

Этот прототип AirPods может напоминать настоящие беспроводные наушники Nothing Ear, которые также имеют прозрачный корпус и прозрачный чехол для зарядки. Такой гаджет был выпущен ранее в этом году как первый продукт компании Nothing - нового технологического предприятия, созданного соучредителем OnePlus Карлом Пей. Волне возможно, что принятый им дизайн появился под влиянием этих прототипов гаджетов Apple.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор беспроводных полноразмерных наушников JBL Tune 710BT и Tune 760NC. беспроводных полноразмерных наушников JBL Tune 710BT и Tune 760NC. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор беспроводных полноразмерных наушников JBL Tune 710BT и Tune 760NC".

Читайте также:

  • Анонс TWS-наушников OPPO Enco Free 2i TWS с ANC и гарнитуры Enco M32 с шейным ободом
  • Redmi анонсировала беспроводные наушники Buds 3 Lite с форме кошачьих ушек
  • У Ким Кардашьян обнаружили наушники Beats Fit Pro до их официального выпуска
  • Apple выпустила третье поколение AirPods
  • OnePlus анонсировала TWS-наушники Buds Z2 с активным шумоподавлением

    • следующая новость
    D-Link выпустила беспроводной маршрутизатор DIR-615/Z

    предыдущая новость
    Xiaomi зарегистрировала товарный знак Xiaomi Pay

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Обзор беспроводных полноразмерных наушников JBL Tune 710BT и Tune 760NC Лучший SSD: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Лучшая оперативная память: текущий анализ рынка Лучшие внешние и портативные накопители: текущий анализ рынка
    Обзор TWS-наушников Sony WF-1000XM4 Лучший SSD Главные новости за неделю Лучшая оперативная память Лучшие внешние и портативные накопители: текущий анализ рынка
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    1 декабря, 2021

    Amazon представила чипсеты Graviton3 на базе Arm и инстансы EC2 C7g на их основе

    Scythe объявила о выпуске термопасты Thermal Elixer G нового поколения

    Qualcomm и Google будут совместно разрабатывать ИИ-механизм Google Cloud Vertex AI NAS

    Motorola собирается выпустить смартфон с подэкранной камерой

    D-Link выпустила беспроводной маршрутизатор DIR-615/Z

    Полупрозрачные наушники AirPods и адаптер Apple 29W оказались инженерными прототипами

    Xiaomi зарегистрировала товарный знак Xiaomi Pay

    Анонс Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1: 4-нм чипсет для флагманов следующего поколения

    30 ноября, 2021

    Утечка данных о Qualcomm Snapdragon 8 Gen1 и G3x: тайное стало явным за день до анонса

    Анонс Redmi Note 11T 5G: мощная камера, емкая батарея и 5G за $226

    Innosilicon выпустила два семейства видеокарт Fantasy One - Type A и Type B

    29 ноября, 2021

    Intel Core Alder Lake 12-го поколения «проявились» на снимках

    ASUS Republic of Gamers представила футуристический роутер Rapture GT-AX6000

    NVIDIA попробует устранить дефицит видеокарт за счет выпуска RTX 2060 12 GB

    MediaTek готовит новый мобильный чипсет Dimensity 7000

    26 ноября, 2021

    «Калашников» защитил патентом свои права на электромобиль высокой проходимости

    Мин-Чи Куо: VR-гарнитура Apple получит два 4К-дисплея и мощный процессор

    Поколение графических продуктов Intel Arc Druid наступит в 2025 году

    Cмартфон HUAWEI nova 9 приехал в Россию

    Анонс TWS-наушников OPPO Enco Free 2i TWS с ANC и гарнитуры Enco M32 с шейным ободом

    ССЫЛКИ