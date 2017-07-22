Джулио Зомпетти, поклонник Apple и собиратель исторических гаджетов, в свое время опубликовал в Твиттере изображения наушников Apple AirPods и адаптера Apple 29W. Отличительной особенностью этих гаджетов было использование прозрачного корпуса.
На снимках наушников Apple AirPods не было четкого указания, к какому поколению относится это устройство - к первому или ко второму. Наушники были помещены в прозрачный пластиковый корпус, который начинался от области ушной горловины и захватывал всю длину стержня.
Достоинством прозрачного корпуса была не только необычность дизайна, но еще и то, что хорошо были видны внутренние детали устройства беспроводной гарнитуры. По оценкам экспертов, скорее всего, это был инженерный прототип, который предназначался для тестирования.
Неделю назад Джулио Зомпетти поделился еще одним изображением. На этот раз было показано зарядное устройство Apple 29W в прозрачном корпусе. Такой адаптер поставлялся в комплекте с 12-дюймовым ноутбуком MacBook, но позднее был снят с производства и заменен на адаптер мощностью 30 Вт.
По мнению экспертов, которые познакомились с названными фотографиями, Apple ограничилась лишь выпуском их прототипов. Они предназначались для внутреннего тестирования и маловероятно, чтобы Apple планировало когда-либо запустить подобные изделия в массовую серию.
По мнению экспертов, это противоречит эстетике бренда. Apple выпускает AirPods только белого цвета. Пользователи лишены возможности выбора. Поэтому выпуск прозрачного варианта оформления был маловероятен.
Этот прототип AirPods может напоминать настоящие беспроводные наушники Nothing Ear, которые также имеют прозрачный корпус и прозрачный чехол для зарядки. Такой гаджет был выпущен ранее в этом году как первый продукт компании Nothing - нового технологического предприятия, созданного соучредителем OnePlus Карлом Пей. Волне возможно, что принятый им дизайн появился под влиянием этих прототипов гаджетов Apple.