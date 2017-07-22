Компания D-Link объявила о выпуске беспроводного маршрутизатора DIR-615/Z, отвечающего современным техническим требованиям к оборудованию для доступа в интернет. В основе широкой поддержки - переход на новую аппаратную платформу.
Маршрутизатор поддерживает все типы проводных IPv4/IPv6-соединений, встречающиеся на практике, и беспроводные сети Wi-Fi всех стандартов вплоть до 802.11n. Он обеспечивает плавную трансляцию трафика IPTV в HD- и Full HD-качестве.
Устройство предусматривает несколько сценариев применения: точка доступа, беспроводной повторитель, Wi-Fi-клиент и повторитель WISP для подключения к беспроводной сети провайдера.
D-Link DIR-615/Z оснастили пятью сетевыми портами - одним портом WAN и четырьмя LAN 100 Мбит/с. Поддержка беспроводных сетей Wi-Fi обеспечивает производительность до 300 Мбит/с в канале 2,4 ГГц.
Для работы используются две всенаправленные антенны 5 dBi. Компактный корпус обеспечивает возможность настенного крепления. Для быстрого и безопасного подключения клиентских устройств к сети Wi-Fi применяется кнопка WPS.
Маршрутизатор прошел полномасштабное тестирование в сетях федеральных и региональных интернет-провайдеров и зарекомендовал себя как надежное устройство на тарифах до 100 Мбит/с. Для них реализован встроенный клиент TR-069, позволяющий специалистам техподдержки удаленно диагностировать и исправлять возможные проблемы с подключением.
Новый маршрутизатор D-Link DIR-615/Z будет доступен с января 2022 года по рекомендованной цене 24 доллара (1800 руб.).