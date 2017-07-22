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Motorola собирается выпустить смартфон с подэкранной камерой

01 декабря 2021, 19:39




Популярный информатор Digital Chat Station написал в Twitter, что Motorola готовит к выпуску множество новинок флагманского уровня. Он упомянул о выпуске новой модели смартфона Moto S30, оснащенной флагманским чипсетом Snapdragon 888+. Второй среди ожидаемых моделей стал смартфон Moto X30, который появится на глобальном рынке под названием Edge 30 Ultra. Он будет оснащен самым свежим флагманским чипсетом Snapdragon 8 Gen1. Обе модели появятся в декабре 2021 года.

Motorola собирается выпустить смартфон с подэкранной камерой


Но главной интригой сообщения Digital Chat Station стало упоминание неизвестного третьего устройства, которое получит подэкранную селфи-камеру. Что это за модель? На этот вопрос пока нет ответа.

Интерес подогревает приближение 2022 года. По прогнозам аналитиков, будущий год станет годом смартфонов со складными дисплеями и подэкранными камерами. Именно эти элементы станут самыми важными для флагманов 2022 года, считают они. Похоже, Motorola не собирается отставать от лидеров.

Motorola собирается выпустить смартфон с подэкранной камерой


По мнению экспертов, которые участвовали в мероприятии Qualcomm Snapdragon Technology Summit, анонс нового флагманского чипсета Snapdragon 8 Gen1 был сделан с участием команды Motorola. Они считают, что это произошло неслучайно. Вполне возможно, что именно смартфон этого бренда станет первым в мире устройством на новом чипсете. Эта же платформа появится и во флагманском смартфоне Xiaomi 12, но его выход ожидается только к концу декабря.

Пока нет информации, будет ли таинственный телефон с подэкранной камерой анонсирован вместе с Moto S30 и Moto X30. Его презентация вполне может состояться и в первом квартале 2022 года.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Samsung Galaxy Z Fold3 5G. Новый Samsung Galaxy Z Fold3 5G получил усиленную рамку из армированного алюминия, его дисплей стал на 80% более износостойким и ко всему прочему обзавёлся поддержкой стилуса. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Samsung Galaxy Z Fold3 5G: новая веха в истории складных смартфонов".

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