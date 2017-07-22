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Qualcomm и Google будут совместно разрабатывать ИИ-механизм Google Cloud Vertex AI NAS

01 декабря 2021, 20:45




Qualcomm и Google Cloud объявили о сотрудничестве в области разработки механизма Neural Architecture Search (NAS) - новой, перспективной системы автоматизации процесса проектирования архитектуры нейронной сети. В рамках партнерства планируется создать универсальный механизм Google Cloud Vertex AI NAS, который ускорит разработку нейронных сетей для мобильных устройств, IoT, XR, ACPC и автомобильных платформ Qualcomm Technologies.

Qualcomm и Google будут совместно разрабатывать ИИ-механизм Google Cloud Vertex AI NAS


Механизм NAS должен стать универсальным процессом для поиска наилучшей структуры модели машинного обучения. Он будет получать на вход набор данных и тип задачи (классификация, регрессия и т.д.), а на выходе предложит оптимальную архитектуру ИИ-модели, которая превзойдет по своей производительности остальные возможные архитектуры для данного типа задачи после завершения ее обучения на предоставленном наборе данных.

Будущий механизм нейронной архитектуры (NAS) должен позволить компаниям создавать и оптимизировать модели ИИ автоматически, а не вручную. Ожидается, что полученный в результате механизм Google Cloud Vertex AI NAS окажется интегрирован в Qualcomm Neural Processing SDK, чтобы им могли пользоваться разработчики.

Qualcomm и Google будут совместно разрабатывать ИИ-механизм Google Cloud Vertex AI NAS


Первой мобильной платформой, на которой появится доступ к новому архитектурному решению, станет Snapdragon 8 Gen 1, но позднее его получат и другие продукты в портфеле Qualcomm Technologies.



Ранее редакция THG.ru опубликовала статью об искусственном интеллекте. Искусственный интеллект уже давно занял важное место в научно-фантастической литературе и голливудских блокбастерах. Именно они формируют мнение большинства людей о том, что из себя представляет ИИ, и чего от него следует ожидать. Но насколько это мнение соответствует реальному положению вещей? Давайте разбираться. Подробнее об этом читайте в статье "Искусственный интеллект: правда и вымысел".

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