Компания Scythe объявила о выпуске вязкой и высокотеплопроводной термопасты Thermal Elixer G (SCTEG-1000) нового поколения. Она имеет уникальную формулу на базе графена.
Термопаста TE-G обладает превосходными характеристиками и долговременной стабильностью. Ее теплопроводность составляет 11 Вт/(м*град). Это очень высокий показатель.
Для сравнения, теплопроводность существующих на рынке термопаст от различных производителей находится в очень широких пределах - от 0,4 до 80 Вт/(м*град). Однако подавляющее большинство термопаст имеют теплопроводность в среднем от 3 до 10 Вт/(м*град). Например, термопасты Akasa, Antec, AOS, Artic предлагают теплопроводность 3-8 Вт/(м*град).
Новая термопаста SCTEG-1000 не вызывает коррозии и не проводит электричества. Она подходит для использования с обычными (CPU) и графическими (GPU) процессорами, отличающимися высокой производительностью и, соответственно, высоким тепловыделением.
Вязкость термопасты SCTEG-1000 составляет 600K Cps. Эксплуатационная температура: от -20 °C до +120 °C.
Thermal Elixer G продается по рекомендованной розничной цене 15,00 долларов (1100 руб.).