Компания Amazon анонсировала запуск в промышленную эксплуатацию новых чипсетов Graviton3 на микроархитектуре Arm v9. Благодаря им, ожидается значительный рост производительности, энергоэффективности вычислительных систем AWS. Сообщается также о снижении удельных затрат при обслуживании рабочих нагрузок, размещаемых в облаке Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2).
По данным компании, новые чипсеты Graviton3 имеет производительность выше 25% по сравнению с чипсетами Graviton2 текущего поколения. Прирост производительности AWS Graviton3 на операциях с плавающей точкой для научных задач, машинного обучения и рабочих нагрузок кодирования мультимедиа оценивается в два раза, для криптографических рабочих нагрузок - до двух раз, для рабочих нагрузок машинного обучения - до трех раз по сравнению с AWS Graviton2.
Чипсеты AWS Graviton3 отличаются более высокой энергоэффективностью, потребляя до 60% меньше энергии при той же производительности, чем сопоставимые инстансы EC2. Сообщается, что новые чипсеты были разработаны на базе технологий, доставшиеся Amazon AWS в результате приобретения в 2015 году стартапа Annapurna Labs.
В настоящее время Amazon предлагает размещать вычислительную нагрузку в томах нескольких типов. Новые инстансы могут размещаться на базе процессоров AMD EPYC третьего поколения. Доступны также инстансы EC2 C5g на базе чипсетов Graviton2 и графических процессоров с тензорным ядром Nvidia T4G. После анонса новых чипсетов Graviton3, на их базе будут предлагаться новые инстансы EC2 C7g, но на первых порах они будут иметь статус предварительной версии.
Amazon не раскрывает много технических деталей о Graviton3. По слухам, этот чипсет использует оперативную память DDR5, что ставит его в число первых реальных примеров промышленной эксплуатации памяти нового поколения. Подразумевается, что Graviton3 использует архитектуру Arm v9 и ядра Neoverse N2 Arm, хотя официальной информации об этом не было.
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